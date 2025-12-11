VERÃO CHEGANDO

Tá calor? Veja como economizar na conta de luz mesmo usando o ar-condicionado

Saiba como a tecnologia ajuda a reduzir o consumo de energia mesmo nos meses de calor intenso

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:56

A combinação de boas práticas que potencializa o desempenho do ar-condicionado no dia a dia Crédito: (Banco de imagens)

Com a intensificação das ondas de calor no Brasil, o ar-condicionado volta ao centro das atenções e, para muitos consumidores, também ao topo da conta de luz, pois em muitos casos, o aparelho pode representar até 60% de todo o consumo de energia. Embora o equipamento ainda seja visto como um dos principais vilões do consumo no verão, a realidade mudou nos últimos anos. A combinação entre tecnologia, escolha correta do produto e uso consciente tem permitido reduzir significativamente o gasto energético, sem abrir mão do conforto térmico.

Supervisor de P&D da Gree, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, Romenig Magalhães explica que boa parte do consumo elevado ainda está ligada a equipamentos desatualizados ou à escolha incorreta do modelo. “Hoje, a tecnologia evoluiu muito. Com aparelhos adequados, eficientes e bem instalados, é possível climatizar ambientes mesmo em períodos de calor intenso sem que isso represente um impacto desproporcional na conta de luz”, explica.

Inverter e Auto Inverter: menos picos, mais eficiência

Um dos principais avanços do setor é a tecnologia Inverter e, mais recentemente, os modelos Auto Inverter. Diferentemente dos aparelhos convencionais, esses sistemas mantêm o compressor funcionando de forma contínua e ajustada à demanda do ambiente, evitando ciclos constantes de liga e desliga. “O resultado é um funcionamento mais estável, com menor consumo de energia e menos picos elétricos”, afirma Romenig. Essa tecnologia permite que o aparelho opere de forma eficiente em diferentes condições, sem exigir esforço excessivo do sistema.



Potência adequada ao ambiente faz diferença

Outro ponto fundamental para a economia está na escolha correta da capacidade do aparelho. O cálculo adequado de BTUs deve considerar o tamanho do ambiente, a incidência de sol, o número de pessoas e a presença de equipamentos eletrônicos. “Quando o aparelho não é dimensionado corretamente, podem ocorrer duas situações, ou ele está com a capacidade acima ou com a capacidade abaixo. Nas duas situações haverá aumento do consumo e redução da vida útil”, explica o especialista.



Classificação Inmetro: atenção ao selo

A eficiência energética também pode (e deve) ser conferida antes da compra. A recomendação do setor é sempre optar por aparelhos com classificação A no Inmetro, que indicam melhor desempenho energético. Modelos desenvolvidos dentro desses critérios conseguem entregar climatização eficiente consumindo menos energia ao longo do tempo.



Funções inteligentes ajudam a economizar

Algumas macarcas incorporaram aos seus produtos funções inteligentes que atuam no equilíbrio do consumo, como modos automáticos de operação, ajustes inteligentes e sistemas baseados em inteligência artificial. Essas tecnologias analisam o comportamento de uso, as condições do ambiente e a necessidade real de refrigeração, ajustando o funcionamento do aparelho de forma dinâmica. “A ideia é evitar desperdícios e garantir conforto com o menor consumo possível”, explica Romenig.



Instalação correta influencia consumo e garantia

Mesmo os aparelhos mais eficientes podem consumir mais energia se a instalação não seguir critérios técnicos adequados. Distância incorreta entre unidades, tubulação mal dimensionada e falhas elétricas comprometem o desempenho. De acordo com a Gree, optar por instaladores credenciados pela marca garante não apenas melhor eficiência energética, mas também a preservação da garantia do produto, considerada um diferencial competitivo da empresa.

