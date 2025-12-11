Tá calor? Veja como economizar na conta de luz mesmo usando o ar-condicionado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:56
Com a intensificação das ondas de calor no Brasil, o ar-condicionado volta ao centro das atenções e, para muitos consumidores, também ao topo da conta de luz, pois em muitos casos, o aparelho pode representar até 60% de todo o consumo de energia. Embora o equipamento ainda seja visto como um dos principais vilões do consumo no verão, a realidade mudou nos últimos anos. A combinação entre tecnologia, escolha correta do produto e uso consciente tem permitido reduzir significativamente o gasto energético, sem abrir mão do conforto térmico.
Supervisor de P&D da Gree, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, Romenig Magalhães explica que boa parte do consumo elevado ainda está ligada a equipamentos desatualizados ou à escolha incorreta do modelo. “Hoje, a tecnologia evoluiu muito. Com aparelhos adequados, eficientes e bem instalados, é possível climatizar ambientes mesmo em períodos de calor intenso sem que isso represente um impacto desproporcional na conta de luz”, explica.
Calor