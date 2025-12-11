NOVIDADE

Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros

PL ainda será analisado pelo presidente Lula

Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:21

O Plenário do Senado aprovou o projeto que unifica o limite nacional para o ingresso nas carreiras de policial militar e bombeiro militar, na quarta-feira (10). O texto prevê 35 anos para oficiais e praças e 40 anos para oficiais médicos, de saúde ou com outras especializações. Atualmente, a idade varia por estado, geralmente entre 25 e 35 anos.

Apresentado pelo deputado Guilherme Derrite (PL-SP), o PL 1.469/2025 será analisado pelo presidente Lula (PT). O texto foi aprovado com relatório favorável do senador Jorge Seif (PL-SC).

Além de fixar as idades máximas, Jorge Seif determina em seu relatório que a verificação da idade deve ocorrer na data de publicação do edital do concurso público, não na data da inscrição, como constava no texto da Câmara. A mudança foi feita por meio de uma emenda de redação.