Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia concurso público com 108 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Seleção contempla cargos de todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:06

Vagas são para Câmara de Rio Verde
Vagas e salários Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Rio Verde, no estado de Goiás, lançou concurso público com 108 vagas imediatas para a Câmara Municipal em funções que exigem níveis fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre 4 de dezembro e 5 de janeiro, até as 23h59.

O destaque do certame fica por conta das vagas para auxiliar legislativo, assistente social e intérpretes de Libras, que oferecem salário de R$ 5.241,14 e carga horária de 40 horas semanais. Confira, na galeria abaixo, todos os detalhes sobre vagas e remunerações.

Prefeitura de Rio Verde

Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários por Reprodução

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site do Instituto IDIB, responsável pela organização da seleção. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior também passarão por avaliação de títulos conforme previsto no edital. O documento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis na página da banca.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 120 para nível médio/técnico e R$ 160 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a demandas da administração municipal para funções como Auxiliar Legislativo, Assistente Social, Intérprete de Libras, Técnico em diversas áreas, Professores, Motoristas, Auxiliares Operacionais, entre outros. Rio Verde é um dos principais municípios do sudoeste goiano, com economia forte baseada no agronegócio, indústria e comércio em expansão.

A cidade é reconhecida pelo dinamismo econômico, pela infraestrutura urbana desenvolvida e pela qualidade de vida que atrai novos moradores e investimentos.

Imagens de Rio Verde

Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários por Reprodução

Resumo do concurso

Inscrições: 4/12 a 5/01

Vagas: 108

Salário: até R$ 5.241,14

Níveis: fundamental, médio/técnico e superior

Banca: Instituto IDIB

Local: Rio Verde (GO)

Edital: disponível no site do Instituto IDIB

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 281 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 281 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 82 vagas e salários de até R$ 3,4 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 82 vagas e salários de até R$ 3,4 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 86 vagas e salários de até R$ 3,9 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 86 vagas e salários de até R$ 3,9 mil

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Marinha abre vagas para a Bahia com salários de até R$ 3,8 mil

Marinha abre vagas para a Bahia com salários de até R$ 3,8 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com 64 vagas e salários de até R$ 6,8 mil para todos níveis de escolaridade

Prefeitura abre concurso com 64 vagas e salários de até R$ 6,8 mil para todos níveis de escolaridade
Imagem - Concurso de prefeitura baiana oferece salários de até R$ 14 mil; há vagas para todos os níveis

Concurso de prefeitura baiana oferece salários de até R$ 14 mil; há vagas para todos os níveis

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia
01

Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
02

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora