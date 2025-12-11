OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 108 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Seleção contempla cargos de todos os níveis de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:06

Vagas e salários Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Rio Verde, no estado de Goiás, lançou concurso público com 108 vagas imediatas para a Câmara Municipal em funções que exigem níveis fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre 4 de dezembro e 5 de janeiro, até as 23h59.

O destaque do certame fica por conta das vagas para auxiliar legislativo, assistente social e intérpretes de Libras, que oferecem salário de R$ 5.241,14 e carga horária de 40 horas semanais. Confira, na galeria abaixo, todos os detalhes sobre vagas e remunerações.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site do Instituto IDIB, responsável pela organização da seleção. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior também passarão por avaliação de títulos conforme previsto no edital. O documento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis na página da banca.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 120 para nível médio/técnico e R$ 160 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a demandas da administração municipal para funções como Auxiliar Legislativo, Assistente Social, Intérprete de Libras, Técnico em diversas áreas, Professores, Motoristas, Auxiliares Operacionais, entre outros. Rio Verde é um dos principais municípios do sudoeste goiano, com economia forte baseada no agronegócio, indústria e comércio em expansão.

A cidade é reconhecida pelo dinamismo econômico, pela infraestrutura urbana desenvolvida e pela qualidade de vida que atrai novos moradores e investimentos.

Resumo do concurso

Inscrições: 4/12 a 5/01

Vagas: 108

Salário: até R$ 5.241,14

Níveis: fundamental, médio/técnico e superior

Banca: Instituto IDIB