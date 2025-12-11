SAÚDE

Com R$ 9,8 bilhões em caixa, Hapvida aposta em retomada após superar etapa complexa em fusão com a NDI

CEO da companhia, Jorge Pinheiro, destaca a nova fase de consolidação com avanço operacional, disciplina financeira, robustez de caixa e fortalecimento da rede própria

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:12

Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida Crédito: Divulgação

A Hapvida já superou a etapa mais complexa do processo de fusão com a NotreDame Intermédica (NDI), avalia o CEO da companhia, Jorge Pinheiro. O executivo destacou, em entrevista ao Valor Econômico, que a empresa atravessou um período de ajustes estruturais e começa a colher os frutos com a reorganização, eficiência e amadurecimento operacional.

Segundo Pinheiro, com uma robustez de caixa, que atualmente soma o montante de R$ 9,8 bilhões, os resultados dessas medidas devem ganhar tração já ao longo de 2026, reancorando as expectativas de investidores e fortalecendo os fundamentos de longo prazo.

O CEO explica que, depois de anos dedicados à integração, a companhia finalmente concluiu a unificação operacional e tecnológica com a NDI, uma das etapas mais desafiadoras já enfrentadas pelo setor, devido ao tamanho das duas empresas e à quantidade de controladas envolvidas. "Com a integração concluída, a Hapvida passa a ter acesso a sinergias que não estavam disponíveis enquanto as operações seguiam paralelas. Trata-se, portanto, de um divisor de águas que prepara a empresa para um ciclo mais eficiente e previsível", pontua Pinheiro.

A reestruturação da governança também faz parte dessa nova fase. O conselho aprovou recentemente uma reorganização da estrutura executiva, reduzindo o número de vice-presidências de 14 para oito, movimento que, segundo o executivo, aumenta a agilidade da tomada de decisão e diminui a complexidade interna. Nomes experientes, como o de José Galló, que atua como conselheiro, e o de Marcus Fontoura, que atua como consultor, reforçam a governança e acrescentam capacidade técnica à companhia.

Outro ponto destacado por Pinheiro é a maturação dos investimentos feitos nos últimos dois anos. Em 2025, a Hapvida destinou cerca de R$ 900 milhões à expansão e à infraestrutura, o que resultou na abertura de mais de mil novos leitos em regiões com alta demanda, como Manaus, Recife, Fortaleza, Belém e ABC Paulista. O cenário pressionou momentaneamente as margens, mas, de acordo com o CEO, não se repetirá em 2026, permitindo que a empresa avance em um ciclo de recuperação gradual da rentabilidade conforme os novos ativos atingem plena operação.

O executivo também comentou a intensificação da competição no Sudeste, especialmente em São Paulo, e reiterou que a Hapvida não pretende aderir a estratégias agressivas de guerra de preços, que considera pouco benéficas para o setor e insustentáveis no longo prazo. Para Pinheiro, o mercado deve passar por um processo natural de correção nos próximos anos, com o retorno a níveis mais racionais de reajustes.

A companhia também tem avançado em tecnologia e digitalização, áreas que Jorge Pinheiro considera fundamentais para diferenciar o modelo assistencial. Hoje a Hapvida mantém cerca de 200 iniciativas de inteligência artificial, das quais 90 já estão em uso. Os resultados desse investimento vêm aparecendo no atendimento. Além disso, a telemedicina já registra aproximadamente 700 mil teleconsultas por mês. Para o CEO, esses avanços demonstram como a tecnologia tem contribuído para elevar a qualidade do serviço e tornar a gestão mais eficiente.

A valorização da experiência do cliente também ganhou destaque no ano com o reconhecimento nacional do Prêmio Reclame Aqui 2025, no qual a Hapvida foi eleita vencedora nas categorias “plano de saúde” e “profissional de atendimento”. Considerado o mais importante indicador de reputação e qualidade de atendimento do país, o prêmio é decidido diretamente pelos consumidores e enaltece a confiança do público na capacidade da empresa de resolver demandas com agilidade e eficiência.

Segundo Jorge Pinheiro, a conquista reflete o conjunto de iniciativas adotadas nos últimos anos, como a redução do tempo de espera por cirurgias, o reforço das equipes médicas, a ampliação de leitos, a inauguração de novas unidades e os avanços tecnológicos voltados à precisão diagnóstica.

Com quase 16 milhões de beneficiários em saúde e odontologia, a companhia vem aprimorando continuamente seus processos, o que já se traduz em indicadores mais robustos: a nota atribuída pelos clientes passou de 7,0 em janeiro para 7,7 em novembro, e o índice de solução de demandas avançou de 73,3% para 80,7% no mesmo período.