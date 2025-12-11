Acesse sua conta
IBGE prorroga inscrições para 9.590 vagas temporárias com remuneração de até R$ 3.379

As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13:36

Censo do IBGE
Censo do IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) prorrogou até a próxima quarta-feira (17) as inscrições para 9.590 vagas temporárias de trabalho para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas, em todo o Brasil. Na Bahia, são oferecidas 534 vagas, em 48 municípios, sendo 202 oportunidades em Salvador. As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ficam abertas até as 23h59 (horário de Brasília).

Em todo o país, há 8.480 vagas para APM, sendo 469 na Bahia, das quais 176 em Salvador, e as demais em outros 47 municípios. A remuneração é de R$ 2.676,24, e as atribuições envolvem, sobretudo, coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos e apoio a levantamentos geográficos e cartográficos.

Já para SCQ são ofertadas nacionalmente 1.110 vagas, sendo 65 na Bahia, 26 das quais em Salvador e o restante (39) em outros 35 municípios. A remuneração é de R$ 3.379. Entre as atribuições, estão, principalmente, planejamento e gestão das atividades de coleta; supervisão das equipes e da qualidade dos dados; e avaliação técnica dos questionários. Para serem contratadas nesta função, as pessoas aprovadas devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, na categoria B.

Para ambos os cargos, são assegurados auxílio alimentação (no valor de R$ 1.175); auxílio transporte; auxílio pré-escolar; férias proporcionais e 13º salário proporcional. A previsão de duração máxima da contratação é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogada desde que o prazo total não exceda 3 (três) anos.

As seleções envolvem provas objetivas de múltipla escolha, que deverão aplicadas em 1º de março de 2026, em todos os municípios onde há vagas. Elas ocorrerão em dois turnos (de manhã para APM e à tarde para SCQ), possibilitando que as pessoas interessadas concorram para as duas funções.

Os editais dos processos seletivos simplificados para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e a prorrogação do prazo de inscrições estão disponíveis no site da FGV. É possível encontrá-los também no portal do IBGE, na seção "Trabalhe Conosco".

