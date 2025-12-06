OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 86 vagas e salários de até R$ 3,9 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:30

Vagas são para Presidente Juscelino Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Presidente Juscelino, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 86 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 9 de fevereiro e 10 de março, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para uma vaga destinada ao cargo de Farmacêutico/Bioquímico, com remuneração de R$ 3.946,38 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 85 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Presidente Juscelino é um município localizado no interior de Minas Gerais, com economia baseada principalmente na agropecuária, atividades rurais e pequenos empreendimentos locais.

A cidade é conhecida pela tranquilidade típica das pequenas localidades do interior mineiro, pelas tradições culturais e pela forte presença comunitária.

Resumo do concurso

Inscrições: 09/02 a 10/03

Vagas: 86

Salário: até R$ 3.946,38

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBGP Concursos