Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia concurso público com 86 vagas e salários de até R$ 3,9 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:30

Vagas são para Presidente Juscelino Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Presidente Juscelino, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 86 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 9 de fevereiro e 10 de março, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para uma vaga destinada ao cargo de Farmacêutico/Bioquímico, com remuneração de R$ 3.946,38 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Presidente Juscelino

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 85 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Presidente Juscelino é um município localizado no interior de Minas Gerais, com economia baseada principalmente na agropecuária, atividades rurais e pequenos empreendimentos locais.

A cidade é conhecida pela tranquilidade típica das pequenas localidades do interior mineiro, pelas tradições culturais e pela forte presença comunitária.

Resumo do concurso

Inscrições: 09/02 a 10/03

Vagas: 86

Salário: até R$ 3.946,38

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBGP Concursos

Local: Presidente Juscelino (MG)

Edital: Informações completas no site do IBGP Concursos

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 162 vagas e salários de até R$ 16,8 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 162 vagas e salários de até R$ 16,8 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil

Tags:

Vagas Concurso Público Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Bolsa Diversidade da FECAP oferece oportunidades para alunos negros, indígenas ou com deficiência

Bolsa Diversidade da FECAP oferece oportunidades para alunos negros, indígenas ou com deficiência
Imagem - SBMFC lança edital da 37ª Prova de Título em Medicina de Família; veja como participar

SBMFC lança edital da 37ª Prova de Título em Medicina de Família; veja como participar
Imagem - TEL abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing

TEL abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing

MAIS LIDAS

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
01

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
02

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - PM suspeito de matar gerente de supermercado na Bahia é absolvido após júri popular
03

PM suspeito de matar gerente de supermercado na Bahia é absolvido após júri popular

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort