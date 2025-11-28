Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:30

Imagens de Telemãco Borba
Imagens de Telemãco Borba Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Telêmaco Borba, no estado do Paraná, abriu concurso público com 83 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estarão abertas entre os dias 04 de dezembro de 2025 e 26 de janeiro de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para cinco vagas de Psicoterapeuta e quatro vagas de Terapeuta Ocupacional, com remuneração de R$ 5.614,51, além de auxílio-alimentação de R$ 550, para jornada de 40h e 30h semanais, respectivamente. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Vagas e salários foram divulgados

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 6
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Unioeste, banca responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, poderá haver prova de títulos para os cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 50 para cargos de nível fundamental, R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende demandas do município para funções da saúde, educação e serviços públicos, com ofertas nas áreas administrativa, operacional e técnica. Telêmaco Borba é um município localizado na região dos Campos Gerais do Paraná, com economia movimentada pela indústria e pelo setor de serviços.

A cidade é conhecida pela forte presença do setor de papel e celulose, além de possuir áreas verdes e opções de lazer que valorizam o contato com a natureza.

Imagens de Telemãco Borba

Imagens de Telemãco Borba por Reprodução
Imagens de Telemãco Borba por Reprodução
Imagens de Telemãco Borba por Reprodução
Imagens de Telemãco Borba por Reprodução
Imagens de Telemãco Borba por Reprodução
1 de 5
Imagens de Telemãco Borba por Reprodução

Resumo do concurso

Inscrições: 04/12/2025 a 26/01/2026

Vagas: 83

Salário: até R$ 5.614,51 + auxílio-alimentação

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Unioeste

Local: Telêmaco Borba (PR)

Edital: Informações completas no site da Unioeste

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 487 vagas e salários de até R$ 6,7 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 487 vagas e salários de até R$ 6,7 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 105 vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 105 vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil até segunda-feira (24)

Prefeitura tem concurso aberto com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil até segunda-feira (24)

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas de nível fundamental a superior com salários de até R$ 7,5 mil

Prefeitura abre concurso com vagas de nível fundamental a superior com salários de até R$ 7,5 mil
Imagem - Prefeitura oferece salários de R$ 5,5 mil para jornada de 20h semanais em concurso

Prefeitura oferece salários de R$ 5,5 mil para jornada de 20h semanais em concurso
Imagem - Conselho de Nutrição da Bahia oferece salários de até R$ 6,8 mil em concurso

Conselho de Nutrição da Bahia oferece salários de até R$ 6,8 mil em concurso

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo