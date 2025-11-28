OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:30

A Prefeitura de Telêmaco Borba, no estado do Paraná, abriu concurso público com 83 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estarão abertas entre os dias 04 de dezembro de 2025 e 26 de janeiro de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para cinco vagas de Psicoterapeuta e quatro vagas de Terapeuta Ocupacional, com remuneração de R$ 5.614,51, além de auxílio-alimentação de R$ 550, para jornada de 40h e 30h semanais, respectivamente. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Unioeste, banca responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, poderá haver prova de títulos para os cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 50 para cargos de nível fundamental, R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende demandas do município para funções da saúde, educação e serviços públicos, com ofertas nas áreas administrativa, operacional e técnica. Telêmaco Borba é um município localizado na região dos Campos Gerais do Paraná, com economia movimentada pela indústria e pelo setor de serviços.

A cidade é conhecida pela forte presença do setor de papel e celulose, além de possuir áreas verdes e opções de lazer que valorizam o contato com a natureza.

Resumo do concurso

Inscrições: 04/12/2025 a 26/01/2026

Vagas: 83

Salário: até R$ 5.614,51 + auxílio-alimentação

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Unioeste