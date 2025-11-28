Prefeitura oferece salários de R$ 5,5 mil para jornada de 20h semanais em concurso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:00
A Prefeitura de Capitão, no estado de Santa Catarina, abriu as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 12 vagas imediatas e cadastro de reserva, divididas em dois editais. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (26) até às 18h do dia 25 de dezembro. Os salários chegam a R$ 6 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Legalle Concursos. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 150,00 para nível médio; e R$ 200,00 para os cargos que demandam nível superior.
Confira todas as vagas do concurso da prefeitura de Capitão
São isentos da taxa de inscrição neste Concurso Público os candidatos pertencentes a família de baixa renda e doadores de medula óssea. A isenção pode ser solicitada a partir desta quarta até a próxima terça-feira (2) .
O processo seletivo conta com três etapas. A primeira delas é a realização da prova teórico-objetiva, prevista para o dia 1º de março de 2026. A segunda consiste na prova de títulos, aplicada para cargos de Professor e Motorista. Os documentos desta fase devem ser enviados entre os dias 20 e 24 de março. A terceira é uma prova prática, para cargos como Motorista, Operador de Máquinas e Operário Especializado, que tem previsão de realização no dia 28 de março.
O prazo de validade do Processo Seletivo será de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração. Os resultados serão publicados no dia 10 de abril de 2026.