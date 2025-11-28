OPORTUNIDADE

Prefeitura oferece salários de R$ 5,5 mil para jornada de 20h semanais em concurso

Inscrições vão até às 18h do dia 25 de dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:00

Concurso Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Capitão, no estado de Santa Catarina, abriu as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 12 vagas imediatas e cadastro de reserva, divididas em dois editais. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (26) até às 18h do dia 25 de dezembro. Os salários chegam a R$ 6 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Legalle Concursos. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 150,00 para nível médio; e R$ 200,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Confira todas as vagas do concurso da prefeitura de Capitão 1 de 8

Isenção da taxa de inscrição

São isentos da taxa de inscrição neste Concurso Público os candidatos pertencentes a família de baixa renda e doadores de medula óssea. A isenção pode ser solicitada a partir desta quarta até a próxima terça-feira (2) .

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira delas é a realização da prova teórico-objetiva, prevista para o dia 1º de março de 2026. A segunda consiste na prova de títulos, aplicada para cargos de Professor e Motorista. Os documentos desta fase devem ser enviados entre os dias 20 e 24 de março. A terceira é uma prova prática, para cargos como Motorista, Operador de Máquinas e Operário Especializado, que tem previsão de realização no dia 28 de março.