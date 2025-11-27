RETA FINAL DAS INSCRIÇÕES

Concurso de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 7 mil para jornadas de 20h

Inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (2)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:00

Concurso Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Balneário Arroio da Silva, no estado de Santa Catarina, está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 66 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima terça-feira (2). Os salários chegam a R$ 16,9 mil e as jornadas semanais variam entre 10 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 1200,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas: a primeira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos; a segunda, de caráter classificatório, constando de prova de Títulos, para os candidatos ao cargo de professor; e uma terceira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Prática, para os candidatos aos cargos de motorista e operador de equipamento.

As provas objetiva e prática estão previstas para 21 de dezembro. Para o cargo de professor, o período de envio dos documento da prova de títulos é vai até o dia 2 de dezembro.