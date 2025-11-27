Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Black Friday: saiba como escolher eletrodomésticos que economizam energia

Equipamentos com Selo Procel e funcionalidades de eficiência podem reduzir a conta de luz ao longo do ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:37

Para quem usa ar-condicionado, uma recomendação importante é optar por modelos inverter
Para quem usa ar-condicionado, uma recomendação importante é optar por modelos inverter Crédito: Divulgação

Black Friday acontece na próxima sexta-feira (28), e muitos consumidores aproveitam a data para garantir os descontos nos eletrodomésticos. É importante, no entanto, escolher produtos que são mais econômicos e eficientes. A Neoenergia Coelba reuniu orientações que fazem diferença no consumo de energia e no valor da fatura ao final do mês.

Confira os principais pontos para ficar atento nas compras da Black Friday:

Priorize produtos com Selo Procel e etiqueta A de eficiência energética

Ao comparar modelos, o consumidor deve observar dois indicadores oficiais:

Selo Procel de Economia de Energia: destaca os equipamentos com melhor desempenho energético na categoria. Em 2022 o Procel criou o Selo Procel Ouro para equipamentos de ar-condicionado e refrigeradores , esse Selo “visa destacar os equipamentos mais eficientes dos demais contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia. Diferentemente do Selo Procel convencional, que é estampado diretamente no produto, o Selo Ouro será somente digital.

Etiqueta ENCE (Programa Brasileiro de Etiquetagem): classifica os produtos de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)

Exemplo:

Os aparelhos de ar-condicionado com o Selo Procel Ouro possuem um consumo de energia elétrica muito menor que os demais aparelhos disponíveis no mercado, o que faz com que esse custo adicional seja compensado em um tempo relativamente curto.

“Optar por modelos classificados como nível A é a garantia de que o equipamento consumirá menos energia ao longo da sua vida útil. A utilização consciente do eletrodoméstico também contribui para a redução do consumo de energia”, reforça Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia.

Confira outras ofertas da Black Friday da Ferreira Costa

Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
1 de 7
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO

Compare o consumo mensal indicado na etiqueta

A etiqueta ENCE informa o consumo aproximado de energia (em kWh/mês). Em itens como refrigeradores, freezers, ar-condicionado e máquinas de lavar, a diferença entre modelos pode representar uma economia significativa ao longo do ano.

Exemplo:

Um refrigerador eficiente pode consumir até 30% menos energia do que modelos equivalentes de menor classificação.

Atenção às funcionalidades que reduzem o consumo

Algumas tecnologias embutidas ajudam a diminuir o gasto de energia:

Refrigeradores com sistema inverter, controle de temperatura e degelo automático podem consumir menos.

Ar-condicionado com tecnologia inverter, modos econômicos e sensores de presença ajudam a evitar desperdícios.

Máquinas de lavar com ciclos rápidos, controle automático de água e motores mais eficientes.

Televisores com telas LED e ajustes automáticos de brilho reduzem o consumo.

Leia mais

Imagem - Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Imagem - Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Imagem - Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Verifique o tamanho ideal do equipamento para sua necessidade

Equipamentos superdimensionados podem gerar consumo desnecessário. A recomendação é considerar o número de pessoas na residência e o uso real do aparelho.

Exemplos práticos:

Uma TV muito grande para ambientes pequenos tende a consumir mais energia

Refrigeradores maiores têm consumo proporcionalmente mais elevado.

Ar-condicionado deve ser escolhido conforme a área do ambiente.

Custo-benefício a longo prazo

Nem sempre o produto mais barato é o mais econômico durante o período em que estiver operando. Os consumidores devem avaliar critérios importantes antes da compra, como a garantia oferecida pelo fabricante, a vida útil estimada do equipamento, o consumo anual de energia e as avaliações sobre desempenho e durabilidade – os portais de reclamações podem ser úteis. Essas informações ajudam a garantir escolhas inteligentes e econômicas a longo prazo.

“Muitas vezes, o investimento em um modelo mais eficiente se paga na redução do consumo de energia”, destaca Ana Christina Mascarenhas.

Tags:

Bahia Coelba Black Friday

Mais recentes

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 7 mil para jornadas de 20h

Concurso de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 7 mil para jornadas de 20h
Imagem - Tribunal de Justiça abre edital para concurso público com salários de R$ 34 mil

Tribunal de Justiça abre edital para concurso público com salários de R$ 34 mil
Imagem - 5 dicas para MEIs e autônomos venderem mais no fim do ano

5 dicas para MEIs e autônomos venderem mais no fim do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
01

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Advogada é presa em operação por ser 'porta-voz' de chefe de facção em Salvador
03

Advogada é presa em operação por ser 'porta-voz' de chefe de facção em Salvador

Imagem - Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’
04

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’