Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Associação Brasileira de Bancos (ABBC) dá dicas de como se proteger

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:23

Atitudes simples tornam a compra no período da Black Friday mais segura Crédito: Imagem: Stock 4you | Shutterstock

A Black Friday é uma data especial para aproveitar promoções, tanto em lojas físicas quando virtuais. Os consumidores, no entanto, devem ficar atentos aos golpes. Com anúncios e comunicações cada vez mais sofisticados, os golpistas se aproveitam da pressa e da confiança das vítimas para obter dados pessoais e financeiros ou lucrar com compras que nunca são entregues.

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada em agosto deste ano, mostrou que, nos 12 meses anteriores ao levantamento, um em cada três brasileiros foi vítima de golpe financeiro — cerca de 56 milhões de pessoas — resultando em um prejuízo estimado de R$ 111,9 milhões.

O CEO da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Leandro Vilain, faz um alerta aos clientes de lojas virtuais. “Fique atento a sites, mensagens e ofertas que pareçam boas demais para ser verdade. Golpistas costumam usar promoções falsas e links maliciosos para roubar dados pessoais ou instalar vírus nos dispositivos”, diz.

“Antes de clicar, verifique o endereço do site, desconfie de remetentes desconhecidos e nunca compartilhe senhas ou informações bancárias. Mantenha o antivírus atualizado, ative a verificação em duas etapas e confirme sempre a veracidade de qualquer oferta ou pedido antes de agir", complementa.

A entidade é a criadora da campanha Tem Cara de Golpe, que já existe há três anos e busca conscientizar a população contra diferentes tipos de golpes. Para a Black Friday, a ABBC lista os golpes mais comuns em que a população deve ficar de olho.

Golpe da promoção com temporizador com contagem regressiva

Os consumidores devem ficar atentos a golpes que aparecem de diferentes formas: por e-mail, anúncios em redes sociais ou até mesmo notificações (“push”) de aplicativos. Uma tática comum é exibir um temporizador ao lado de uma oferta aparentemente irresistível. Por exemplo, ao buscar um smartwatch que custa cerca de R$ 400, o usuário pode se deparar com uma promoção de 50% de desconto válida por apenas um minuto.

Essa estratégia pressiona o consumidor a agir por impulso, explorando seu interesse prévio pelo produto. Nesses casos, a ABBC recomenda desconfiar de ofertas que utilizem esse tipo de pressão e sempre buscar promoções em e-commerces confiáveis, digitando diretamente o endereço do site no navegador ou pelo aplicativo oficial baixado nas lojas da Apple Store ou Google Store.

Golpe da indicação de novos clientes

Nesse tipo de golpe, o mecanismo é parecido com o descrito anteriormente: uma oferta muito atraente, com desconto alto ou condições “boas demais para ser verdade”, mas que exige uma ação adicional do usuário. Aqui, a pressão vem da obrigação de indicar novos clientes. Por exemplo, o consumidor encontra um conjunto de joias por R$ 200, mas a promoção só se tornaria válida se ele compartilhasse o link com cinco pessoas. Trata-se de um golpe de phishing mensagem falsa) em cadeia, que pode estar acompanhado de malware (vírus) capaz de roubar dados pessoais. Em muitos casos, os criminosos usam spoofing (falsificação de página ou rementente), criando páginas que imitam sites de grandes varejistas para enganar o consumidor e capturar informações sensíveis, causando prejuízos financeiros.

A recomendação da ABBC é sempre digitar o endereço oficial da loja diretamente no navegador e desconfiar de promoções recebidas por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens. Antes de concluir qualquer compra, verifique a URL na barra de endereços e certifique-se de que o site é legítimo – na dúvida, sempre acione os canais oficiais das lojas ou dos marketplaces.

Celebridades falsas com inteligência artificial

Esse tipo de golpe pode resultar em diferentes fraudes, como phishing, golpes no WhatsApp e outras variações. O ponto principal é que raramente celebridades reais anunciam promoções com grandes descontos em vídeos de redes sociais, especialmente quando não há menção nos canais oficiais da marca ou da própria personalidade. Exemplo: o usuário navega no Instagram e se depara com um vídeo de um famoso anunciando uma promoção de um jogo virtual. Nesses casos, é possível que o vídeo tenha sido criado com inteligência artificial para simular a voz e a aparência da celebridade, conferindo falsa credibilidade à propaganda fraudulenta.

A ABBC recomenda que os consumidores fiquem atentos a esse tipo de conteúdo. É importante verificar se existem publicações oficiais nas redes sociais da marca ou do artista e denunciar o anúncio à plataforma sempre que houver suspeita de falsificação. Outra orientação é observar atentamente a sincronização entre a voz e a imagem do influenciador — qualquer descompasso pode indicar que o vídeo foi manipulado.

Golpe da falsa central de atendimento