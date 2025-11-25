COMÉRCIO

Salvador vai registrar aumento de vendas na Black Friday, projeta CDL

Entidade prevê ticket médio de R$ 250 e aposta em maior movimento no comércio físico e online

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:26

Shopping Barra Crédito: Divulgação

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador estima que as vendas da Black Friday cresçam cerca de 5% em 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. A data, marcada para 28 de novembro, deve movimentar o fim de semana e impulsionar o varejo da capital, sobretudo porque muitas promoções começam a ser ofertadas ainda no início do mês. A entidade calcula que o ticket médio fique em torno de R$ 250.



As projeções levam em conta pesquisas de mercado e consultas com lojistas. Para o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, a Black Friday já se firmou como uma das principais datas do varejo no último trimestre, funcionando como uma prévia das compras de fim de ano.

Nunes avalia que o clima entre os empresários é de otimismo. Segundo ele, muitos estabelecimentos iniciam a preparação com semanas de antecedência, ajustando estoques, renovando vitrines e definindo descontos e condições especiais para atrair consumidores durante o período de maior fluxo.