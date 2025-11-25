EDUCAÇÃO

Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas com mais de 500 vagas

Investimento é de mais de R$ 11 milhões

Maysa Polcri

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:04

Prefeito Bruno Reis durante entrega das novas escolas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A cidade de Salvador acaba de ganhar mais um grande incentivo à educação. Duas novas unidades de ensino foram entregues pela Prefeitura de Salvador nesta terça-feira (25), no Alto das Pombas. A localidade passa a contar com mais de 500 vagas nos segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

A Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tertuliano de Góes foram completamente reconstruídos após investimento de cerca de R$ 11 milhões, com projetos arquitetônicos que priorizaram espaços amplos, seguros e adequados ao desenvolvimento pedagógico.

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis ressaltou o seu vínculo pessoal com a comunidade e classificou a entrega das duas unidades como um marco.

Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas 1 de 8

“Aqui na região foi onde vivi boa parte da minha infância e, ao longo da vida pública, pude trabalhar muito por esta localidade. Foram muitas entregas, mas tinha um sonho que para mim era especial: a reconstrução dessas duas grandes escolas. Vejam que maravilha são esses equipamentos e o impacto que eles terão na comunidade”, destacou.

Bruno Reis reforçou ainda que a Prefeitura chegou à marca de 40 escolas reconstruídas desde 2021 e detalhou o planejamento da gestão para a área. “Temos outras 12 unidades com obras em execução, que serão entregues até o início do ano que vem, e vamos construir mais 28. Algumas já têm projetos prontos e licitação em curso”, anunciou.

O Cmei Tertuliano de Góes possui quase 1 mil m² de área construída e saiu da capacidade de atendimento de 140 alunos para 180 na Educação Infantil. A nova estrutura dispõe de cinco salas de aula climatizadas, sala de artes, ambientes alternativos, parque infantil e acessibilidade total.

Já a Escola Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima tem 1,4 mil m² de área e quase dobrou o número de vagas do Fundamental I, podendo atender cerca de 360 estudantes do 1º ao 5º ano. A unidade conta com seis salas de aula, biblioteca, sala de leitura, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes, sanitários masculino e feminino e estrutura totalmente acessível.

O secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, destacou que a entrega das unidades representa a realização de um desejo antigo dos moradores, frisando que ambas as escolas passaram a contar com infraestrutura moderna e climatização total das salas.