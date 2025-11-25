Acesse sua conta
Homem é preso suspeito de aplicar golpe de R$ 170 mil contra idoso em Salvador

Ele prestava serviços de eletricista enquanto enganava a vítima de 74 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:24

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos foi preso nesta terça-feira (25), no bairro de Amaralina, em Salvador, pelo crime de estelionato praticado contra um idoso. O acusado aplicou um golpe na vítima, que tem 74 anos, em agosto de 2022. O prejuízo foi de mais de R$ 170 mil, segundo a Polícia Civil. 

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a ação. De acordo com as investigações, o suspeito, que realizava serviços como eletricista, enganou o idoso ao dizer que existiam processos judiciais envolvendo supostas irregularidades de energia atribuídas a vizinhos e à prestadora de energia.

Ele solicitou transferências bancárias para cobrir custas, honorários e taxas de seus supostos serviços. O suspeito ainda mencionava supostas amizades com juízes, promotores e um advogado vinculado a uma empresa de assessoria jurídica. Também citava despachos e decisões favoráveis, todos inexistentes.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais. O investigado já é reincidente na prática de crimes de estelionato, havendo boletins de ocorrência registrados em seu desfavor. O homem também responde por falsidade ideológica, ameaça e violência contra a mulher.

Durante o cumprimento das ordens judiciais de busca e apreensão nos bairros de Amaralina e Barreiras, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, além de diversos documentos e dispositivos eletrônicos que subsidiarão a continuidade das investigações. O homem passou por exame de corpo de delito e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

