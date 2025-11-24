Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem tenta matar companheira, baleia o irmão e tenta suicídio durante briga na Bahia

Caso foi registrado em Itabela, no sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:31

Briga foi aconteceu em Itabela, no sul da Bahia
Briga foi aconteceu em Itabela, no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Uma discussão durante uma festa na cidade de Itabela, no sul da Bahia, terminou com três pessoas baleadas na noite de domingo (23). Um homem, identificado como Carlos Eduardo Santos de Jesus, 21, teria tentado matar a companheira de 19 anos durante uma discussão. O irmão dele tentou intervir e foi baleado. 

Durante a confusão, o homem, que baleou a companheira e o irmão, tentou se matar. A Polícia Militar foi acionada, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros aos feridos. A mulher baleada está internada no Hospital Frei Ricardo, em Itabela. Carlos Eduardo foi transferido para a cidade de Porto Seguro, onde permanece  internado no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. 

Leia mais

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado

Imagem - Turista mineiro morre afogado em praia de paraíso turístico da Bahia

Turista mineiro morre afogado em praia de paraíso turístico da Bahia

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis como tentativa de feminicídio contra a mulher de 19 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, Carlos Eduardo se desentendeu com a esposa e efetuou disparos, atingindo a companheira. O irmão do agressor foi alvejado ao tentar defender a cunhada. Depois, o autor tentou se matar, efetuando disparos de arma de fogo contra si.

Mais recentes

Imagem - Corredor da Vitória tem tráfego liberado após duas horas de bloqueio por queda de árvore

Corredor da Vitória tem tráfego liberado após duas horas de bloqueio por queda de árvore
Imagem - Ex-marido de Sara Freitas e outros acusados de matar a cantora serão julgados nesta terça (25)

Ex-marido de Sara Freitas e outros acusados de matar a cantora serão julgados nesta terça (25)
Imagem - Salvador recebe ativista indígena para conversa sobre a repatriação do Manto Tupinambá; saiba onde

Salvador recebe ativista indígena para conversa sobre a repatriação do Manto Tupinambá; saiba onde

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos
01

Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos

Imagem - Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular
02

Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)
03

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’
04

Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’