CRIME

Homem tenta matar companheira, baleia o irmão e tenta suicídio durante briga na Bahia

Caso foi registrado em Itabela, no sul do estado

Maysa Polcri

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:31

Briga foi aconteceu em Itabela, no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Uma discussão durante uma festa na cidade de Itabela, no sul da Bahia, terminou com três pessoas baleadas na noite de domingo (23). Um homem, identificado como Carlos Eduardo Santos de Jesus, 21, teria tentado matar a companheira de 19 anos durante uma discussão. O irmão dele tentou intervir e foi baleado.

Durante a confusão, o homem, que baleou a companheira e o irmão, tentou se matar. A Polícia Militar foi acionada, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros aos feridos. A mulher baleada está internada no Hospital Frei Ricardo, em Itabela. Carlos Eduardo foi transferido para a cidade de Porto Seguro, onde permanece internado no Hospital Luiz Eduardo Magalhães.