SAÚDE

Quatro medicamentos para tratamento de câncer e doenças raras serão produzidos na Bahia

Confira os detalhes anunciados nesta segunda-feira (24)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:34

Aprovação do projeito foi anunciada durante evento em São Paulo Crédito: Fidelis Melo/GOVBA

Quatro medicamentos biológicos para tratamento oncológico e de doenças raras serão produzidos na Bahia através da Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico (Bahiafarma). O anúncio foi feito durante reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS), realizada no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo.

Na Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), foram aprovadas as fabricações do Bevacizumabe, indicado para tratamento de degeneração macular e neoplasias como câncer colorretal, pulmão, renal, colo do útero, epitelial de ovário e mama; do Eculizumabe, para tratamento da Hemoglobinúria Paroxística Noturna - HPN; do Nivolumabe, indicado para pacientes com melanoma avançado e câncer; e do Pertuzumabe, para tratamento de câncer de mama inicial e câncer de mama metastático.

A reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS) constitui uma iniciativa para uma ação interministerial que trata de uma política pública no âmbito do PDP - ação do Ministério da Saúde que seleciona e financia projetos voltados ao desenvolvimento de tecnologias em saúde. A iniciativa também tem como objetivo alinhar medidas do Sistema Único de Saúde (SUS).