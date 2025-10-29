Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Farmácia Popular: veja 41 medicamentos oferecidos de graça

Programa atende 12 indicações

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:02

Programa Farmácia Popular
Programa Farmácia Popular Crédito: Elza Fiuza/Agência Brasil

O Programa Farmácia Popular do Brasil é um programa do Governo Federal que oferece medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde, por meio de parceria com farmácias da rede privada. Além das Unidades Básicas de Saúde e farmácias municipais, o cidadão pode obter medicamentos nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular.

O programa passou a disponibilizar gratuitamente 100% dos medicamentos e insumos de seu elenco à população brasileira. O programa atende 12 indicações, contemplando medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada a doenças cardiovasculares e anticoncepção. Confira abaixo os 41  itens disponíveis sem custos para todos os brasileiros e brasileiras.

41 medicamentos do Farmácia Popular

Ao todo, você encontra 41 itens disponíveis sem custos por Reprodução
Ao todo, você encontra 41 itens disponíveis sem custos por Reprodução
Ao todo, você encontra 41 itens disponíveis sem custos por Reprodução
Ao todo, você encontra 41 itens disponíveis sem custos por Reprodução
Ao todo, você encontra 41 itens disponíveis sem custos por Reprodução
Ao todo, você encontra 41 itens disponíveis sem custos por Reprodução
1 de 6
Ao todo, você encontra 41 itens disponíveis sem custos por Reprodução

Leia mais

Imagem - Veja onde tem atendimento psicológico gratuito em Salvador

Veja onde tem atendimento psicológico gratuito em Salvador

Imagem - O que explica a procura por psicólogos crescer em 26% na Bahia

O que explica a procura por psicólogos crescer em 26% na Bahia

Imagem - Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Walking Tour é realizado em pontos históricos do Centro de Salvador

Walking Tour é realizado em pontos históricos do Centro de Salvador
Imagem - Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro
Imagem - 5 sintomas que podem indicar falta de ferro e vitamina D

5 sintomas que podem indicar falta de ferro e vitamina D

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada