SAÚDE

Farmácia Popular: veja 41 medicamentos oferecidos de graça

Programa atende 12 indicações

O Programa Farmácia Popular do Brasil é um programa do Governo Federal que oferece medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde, por meio de parceria com farmácias da rede privada. Além das Unidades Básicas de Saúde e farmácias municipais, o cidadão pode obter medicamentos nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular.