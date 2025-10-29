Farmácia Popular: veja 41 medicamentos oferecidos de graça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:02
O Programa Farmácia Popular do Brasil é um programa do Governo Federal que oferece medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde, por meio de parceria com farmácias da rede privada. Além das Unidades Básicas de Saúde e farmácias municipais, o cidadão pode obter medicamentos nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular.
O programa passou a disponibilizar gratuitamente 100% dos medicamentos e insumos de seu elenco à população brasileira. O programa atende 12 indicações, contemplando medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada a doenças cardiovasculares e anticoncepção. Confira abaixo os 41 itens disponíveis sem custos para todos os brasileiros e brasileiras.
41 medicamentos do Farmácia Popular