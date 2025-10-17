Veja onde tem atendimento psicológico gratuito em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:30
Em Salvador, é possível encontrar atendimento psicológico gratuito em universidades e centros de saúde. Confira abaixo endereços, contatos, instituições e informações sobre o serviço na capital baiana:
Ambulatório LGBTQIAPN+
Endereço: Unidade de Saúde da Avenida Carlos Gomes
Telefone: (71) 3025-9600
Atendimentos presenciais às terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 16h30
CECOM – Centro Comunitário Batista Clériston Andrade
Endereço: Garibaldi
Contato: (71) 3194-7775 / (71) 3194-7777
Informações:
Atendimento a todos os públicos às quartas, das 8h às 13h
Grupos para 3ª idade
Projeto Cidade do Bem (crianças e adolescentes)
Grupo terapêutico para mulheres
Cidade da Luz (Faculdade Maurício de Nassau)
Endereço: Pituaçu
Contato: (71) 3017-1464 e (71) 3363-5538
Site: www.cidadedaluz.com.br
Informações:
Atendimentos individuais ou em grupo
Para maiores de 18 anos
Agendamento: segunda ou quinta, das 14h às 15h30
Centro de Valorização da Vida (CVV)
Endereço: Nazaré
Contato: Ligação gratuita: 188
Site: www.cvv.org.br
Informações:
Apoio emocional e prevenção do suicídio
Atendimento voluntário e gratuito 24h
Por telefone ou chat
Grupo de apoio a sobreviventes do suicídio (quintas, 16h às 17h30 – acima de 18 anos)
Instituto Viva Infância
Endereço: Vila Laura
Contato: (71) 98914-0248
Informações:
Atendimento infantil
Lar Harmonia
Endereço: Piatã
Contato: (71) 3286-7796 | Ramal: 119
Informações:
Psicoterapia individual, em grupo, familiar e orientação profissional
Público: crianças a partir de 4 anos
Agendamento por telefone, das 8h às 17h
Como controlar ansiedade
PROALU – Acolhimento ao Luto Infantojuvenil
Endereço: Online
Contato: pequenosenlutados@proalu.com.br
Informações:
Enviar email informando interesse no programa para dar seguimento
Centro de Referência Multiprofissional para TEA – Autismo
Endereço: Rua dos Tainheiros, 74, Ribeira
Contato: (71) 3310-5300
Informações:
Atendimento multiprofissional individual e em grupo
CRE – Centro de Referência Estadual para Pessoas com TEA
Endereço: Campo Grande, 36
Contato: (71) 3336-6147
Informações:
Atendimento multiprofissional individual e em grupo
Hospital Irmã Dulce – CER IV
Endereço: Avenida Bonfim, 161
Contato: (71) 3310-1182
Informações:
Atendimento multiprofissional individual e em grupo
AMA-BA – Associação dos Amigos dos Autistas
Endereço: Rua Macedo de Aguiar, 98, Pituaçu
Contato: (71) 3363-4463 | Email: contato@amaba.org.br
Informações:
Entrar em contato para mais informações
Atendimento psicológico Unime
Telefone: 71 3378-8151
Endereço: Av. Luis Tarquínio Pontes, nº 600 - Centro - Lauro de Freitas
Centro Universitário Ruy Barbosa
Telefone: (71) 32051745
Endereço: Serviço de Psicologia Ativa, primeiro subsolo do Campus da Avenida Paralela, número 3172