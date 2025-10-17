SAÚDE

Veja onde tem atendimento psicológico gratuito em Salvador

É possível encontrar o serviço em universidades e clínicas na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:30

Existem diferentes abordagens de psicoterapia Crédito: Motortion Films | Shutterstock

Em Salvador, é possível encontrar atendimento psicológico gratuito em universidades e centros de saúde. Confira abaixo endereços, contatos, instituições e informações sobre o serviço na capital baiana:

Ambulatório LGBTQIAPN+

Endereço: Unidade de Saúde da Avenida Carlos Gomes

Telefone: (71) 3025-9600

Atendimentos presenciais às terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 16h30

CECOM – Centro Comunitário Batista Clériston Andrade

Endereço: Garibaldi

Contato: (71) 3194-7775 / (71) 3194-7777

Informações:

Atendimento a todos os públicos às quartas, das 8h às 13h

Grupos para 3ª idade

Projeto Cidade do Bem (crianças e adolescentes)

Grupo terapêutico para mulheres

Cidade da Luz (Faculdade Maurício de Nassau)

Endereço: Pituaçu

Contato: (71) 3017-1464 e (71) 3363-5538

Site: www.cidadedaluz.com.br

Informações:

Atendimentos individuais ou em grupo

Para maiores de 18 anos

Agendamento: segunda ou quinta, das 14h às 15h30

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Endereço: Nazaré

Contato: Ligação gratuita: 188

Site: www.cvv.org.br

Informações:

Apoio emocional e prevenção do suicídio

Atendimento voluntário e gratuito 24h

Por telefone ou chat

Grupo de apoio a sobreviventes do suicídio (quintas, 16h às 17h30 – acima de 18 anos)

Instituto Viva Infância

Endereço: Vila Laura

Contato: (71) 98914-0248

Informações:

Atendimento infantil

Lar Harmonia

Endereço: Piatã

Contato: (71) 3286-7796 | Ramal: 119

Informações:

Psicoterapia individual, em grupo, familiar e orientação profissional

Público: crianças a partir de 4 anos

Agendamento por telefone, das 8h às 17h

PROALU – Acolhimento ao Luto Infantojuvenil

Endereço: Online

Contato: pequenosenlutados@proalu.com.br

Informações:

Enviar email informando interesse no programa para dar seguimento

Centro de Referência Multiprofissional para TEA – Autismo

Endereço: Rua dos Tainheiros, 74, Ribeira

Contato: (71) 3310-5300

Informações:

Atendimento multiprofissional individual e em grupo

CRE – Centro de Referência Estadual para Pessoas com TEA

Endereço: Campo Grande, 36

Contato: (71) 3336-6147

Informações:

Atendimento multiprofissional individual e em grupo

Hospital Irmã Dulce – CER IV

Endereço: Avenida Bonfim, 161

Contato: (71) 3310-1182

Informações:

Atendimento multiprofissional individual e em grupo

AMA-BA – Associação dos Amigos dos Autistas

Endereço: Rua Macedo de Aguiar, 98, Pituaçu

Contato: (71) 3363-4463 | Email: contato@amaba.org.br

Informações:

Entrar em contato para mais informações

Atendimento psicológico Unime

Telefone: 71 3378-8151

Endereço: Av. Luis Tarquínio Pontes, nº 600 - Centro - Lauro de Freitas

Centro Universitário Ruy Barbosa

Telefone: (71) 32051745