Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja onde tem atendimento psicológico gratuito em Salvador

É possível encontrar o serviço em universidades e clínicas na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:30

Existem diferentes abordagens de psicoterapia (Imagem: Motortion Films | Shutterstock)
Existem diferentes abordagens de psicoterapia Crédito: Motortion Films | Shutterstock

Em Salvador, é possível encontrar atendimento psicológico gratuito em universidades e centros de saúde. Confira abaixo endereços, contatos, instituições e informações sobre o serviço na capital baiana:

Ambulatório LGBTQIAPN+

Endereço: Unidade de Saúde da Avenida Carlos Gomes

Telefone: (71) 3025-9600

Atendimentos presenciais às terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 16h30

CECOM – Centro Comunitário Batista Clériston Andrade

Endereço: Garibaldi

Contato: (71) 3194-7775 / (71) 3194-7777

Informações:

Atendimento a todos os públicos às quartas, das 8h às 13h

Grupos para 3ª idade

Projeto Cidade do Bem (crianças e adolescentes)

Grupo terapêutico para mulheres

Cidade da Luz (Faculdade Maurício de Nassau)

Endereço: Pituaçu

Contato: (71) 3017-1464 e (71) 3363-5538

Site: www.cidadedaluz.com.br

Informações:

Atendimentos individuais ou em grupo

Para maiores de 18 anos

Agendamento: segunda ou quinta, das 14h às 15h30

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Endereço: Nazaré

Contato: Ligação gratuita: 188

Site: www.cvv.org.br

Informações:

Apoio emocional e prevenção do suicídio

Atendimento voluntário e gratuito 24h

Por telefone ou chat

Grupo de apoio a sobreviventes do suicídio (quintas, 16h às 17h30 – acima de 18 anos)

Instituto Viva Infância

Endereço: Vila Laura

Contato: (71) 98914-0248

Informações:

Atendimento infantil

Lar Harmonia

Endereço: Piatã

Contato: (71) 3286-7796 | Ramal: 119

Informações:

Psicoterapia individual, em grupo, familiar e orientação profissional

Público: crianças a partir de 4 anos

Agendamento por telefone, das 8h às 17h

Como controlar ansiedade

A prática de yoga às cegas ajuda a reduzir a ansiedade (Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock) por Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock
Tristeza, ansiedade e depressão são sinais comuns da solastalgia (Imagem: HalynaRom | Shutterstock) por Imagem: HalynaRom | Shutterstock
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
Praticar corrida de rua faz o corpo liberar substâncias que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade (Imagem: 4 PM production | Shutterstock) por Imagem: 4 PM production | Shutterstock
Algumas estratégias ajudam a reduzir a ansiedade e o medo que prejudicam a memória no Enem (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock
A ansiedade pode dificultar a concentração durante as atividades diárias (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock) por Imagem: CandyBox Images | Shutterstock
A pressão alta e a ansiedade podem, juntas, impactar a saúde ainda mais (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Saber lidar com a ansiedade é essencial para se dar bem no vestibular (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por
A pressão familiar durante o vestibular pode intensificar o estresse e a ansiedade dos estudantes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
Focar no presente é uma maneira de lidar com a ansiedade (Imagem: Grace_Elaine | Shutterstock) por
Preocupação com o futuro é gatilho para a ansiedade (Imagem: treety | Shutterstock) por
Alguns hábitos podem ajudar a controlar a ansiedade no trabalho (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock) por
Fazer terapia pode ajudar no tratamento da ansiedade (Imagem: shurkin_son | Shutterstock) por
1 de 13
A prática de yoga às cegas ajuda a reduzir a ansiedade (Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock) por Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock

PROALU – Acolhimento ao Luto Infantojuvenil

Endereço: Online

Contato: pequenosenlutados@proalu.com.br

Informações:

Enviar email informando interesse no programa para dar seguimento

Centro de Referência Multiprofissional para TEA – Autismo

Endereço: Rua dos Tainheiros, 74, Ribeira

Contato: (71) 3310-5300

Informações:

Atendimento multiprofissional individual e em grupo

CRE – Centro de Referência Estadual para Pessoas com TEA

Endereço: Campo Grande, 36

Contato: (71) 3336-6147

Informações:

Atendimento multiprofissional individual e em grupo

Hospital Irmã Dulce – CER IV

Endereço: Avenida Bonfim, 161

Contato: (71) 3310-1182

Informações:

Atendimento multiprofissional individual e em grupo

AMA-BA – Associação dos Amigos dos Autistas

Endereço: Rua Macedo de Aguiar, 98, Pituaçu

Contato: (71) 3363-4463 | Email: contato@amaba.org.br

Informações:

Entrar em contato para mais informações

Atendimento psicológico Unime

Telefone: 71 3378-8151

Endereço: Av. Luis Tarquínio Pontes, nº 600 - Centro - Lauro de Freitas

Centro Universitário Ruy Barbosa

Telefone: (71) 32051745

Endereço: Serviço de Psicologia Ativa, primeiro subsolo do Campus da Avenida Paralela, número 3172

Leia mais

Imagem - Cerca de 40% das pessoas com dor crônica têm depressão ou ansiedade

Cerca de 40% das pessoas com dor crônica têm depressão ou ansiedade

Imagem - Dez sinais que indicam uma crise de ansiedade

Dez sinais que indicam uma crise de ansiedade

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja