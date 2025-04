SAÚDE

Cerca de 40% das pessoas com dor crônica têm depressão ou ansiedade

Segundo nova pesquisa norte-americana, a prevalência é maior entre jovens e mulheres com doenças como fibromialgia

Cerca de 40% das pessoas com quadros de dor crônica sofrem de ansiedade ou depressão, de acordo com uma nova revisão de estudos feita pela Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A pesquisa foi publicada no início de março no periódico Jama. >