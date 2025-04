SAÚDE

Unijorge abre inscrições para atendimento nutricional gratuito; saiba como participar

Vagas são para unidade do Campus Paralela, em Salvador

Os atendimentos acontecem às terças e quintas-feiras pela manhã, no Instituto de Saúde, localizado no Campus Paralela, e devem ser agendados previamente. Durante as consultas, os pacientes passam por uma avaliação nutricional completa e recebem orientações personalizadas. Além disso, há um retorno para acompanhamento, com entrega de um plano alimentar individualizado, visando melhorar a saúde digestiva e proporcionar mais qualidade de vida.>