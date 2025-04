MUDANÇA

Icba busca novo operador para café-restaurante no Corredor da Vitória

Espaço, que abrigava o Fausto Bistrô Bar Café, receberá propostas até 30 de abril

Carol Neves

Publicado em 4 de abril de 2025 às 13:32

Café do Icba terá mudança de operador Crédito: Caroline Paternostro/Divulgação

O Goethe-Institut (Instituto Cultural Brasil Alemanha - Icba) abriu processo de seleção para um novo arrendatário para operar o café localizado em seu pátio interno no Corredor da Vitória, em Salvador. As propostas devem ser enviadas até 30 de abril, com previsão de início das atividades em 1° de junho de 2025. O espaço foi ocupado até então pelo Fausto Bistrô Bar Café.>

O instituto cultural alemão, referência em Salvador há mais de 60 anos, busca um estabelecimento gastronômico que combine com seu ambiente criativo e vibrante. O local serve tanto ao público do centro cultural quanto organiza serviços de alimentação para eventos realizados no complexo, que inclui teatro, salas de exposição e o KreativLab.>

Interessados devem apresentar proposta com conceito do empreendimento, cardápio sugerido e comprovar experiência no setor gastronômico. O Goethe-Institut disponibiliza equipamentos básicos de cozinha profissional, cabendo ao arrendatário a responsabilidade por mobiliário, utensílios e decoração.>

O horário de funcionamento acompanha as atividades do instituto: de segunda a sexta, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h, com possibilidade de extensão para eventos especiais. Além do serviço regular, o operador será responsável por fornecer alimentação para eventos institucionais mediante acordo específico.>