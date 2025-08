CRÍTICAS

Associação das baianas reprova 'acarajé do amor': 'Sem propósito'

Novidade foi registrada em cidades como Aracaju e Maceió

Carol Neves

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 09:51

Acarajé do amor Crédito: Reprodução

A Associação de Baianas de Acarajé (Abam) repudiou, na sexta (1), alterações feitas na receita do tradicional quitute para deixá-lo mais parecido com o "morango do amor", doce que tem feito sucesso no país. As alterações foram feitas em locais como Aracaju (SE) e Maceió (AL) para deixar o acarajé mais similar ao doce da moda. >

Com as mudanças, o "acarajé do amor" está sendo vendido com a cobertura de doce, ao contrário dos acompanhamentos tradicionais como vatapá, camarão e caruru.>

A Abam divulgou nota em que reforça que o ofício de baianas é tradicional e que não aceita qualquer tipo de mudança nos ingredientes e modo de preparo, chamando a novidade de "sem propósito".>

"Somos empreendedoras ancestrais e focadas na tradição deixada por nossos antepassados, sem surfar nas influências contemporâneas sem propósito", diz a nota. >

Leia: >

"A Associação de Baianas de Acarajé - ABAM, não aprova e não aceita qualquer tipo de alteração em nossa receita e modo de preparo dos nossos produtos, somos empreendedoras ancestrais e focadas na tradição deixada por nossos antepassados, sem surfar nas influências contemporâneas sem propósito">

Sergipana viralizou com novidade>

A empreendedora sergipana Ingrid Carozo, de 36 anos, conhecida por suas criações gastronômicas envolvendo acarajé, apresentou sua mais nova invenção: o “acarajé do amor”.>

A receita, inspirada no sucesso do “morango do amor”, consiste em uma cobertura semelhante à do doce tradicional, mas com recheio de miniacarajé.>

Segundo Ingrid, em conversa com o g1, a ideia surgiu para acompanhar tendências de redes sociais. “No dia que vi que o morango do amor estava em alta, comprei os ingredientes e, junto com a cozinheira, fizemos o acarajé do amor e divulgamos na rede social do estabelecimento”, disse.>

A novidade gerou opiniões divididas. Parte do público elogiou a criatividade, enquanto outros questionaram a adaptação de um prato reconhecido como patrimônio cultural da Bahia. Para a criadora, o debate é esperado.>