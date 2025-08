ENGENHO VELHO DE BROTAS

Mulher trans é achada morta com mãos amarradas para trás em escadaria de Salvador

Vítima foi executada com tiros

Uma mulher trans foi achada morta na manhã deste sábado (2), em uma escadaria no Engenho Velho da Brotas, em Salvador. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e foi vítima de tiros. >