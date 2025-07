VAI PESAR NO BOLSO

Preço do morango aumenta em até R$ 12 em Salvador

Uma das explicações é a moda viram da receita do 'Morango do Amor'

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de julho de 2025 às 17:01

Morango do Amor virou febre nas redes Crédito: Reprodução

Ao longo do mês de julho, o morango vem passando por variações no valor de comercialização na Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa), no CIA, e também nos mercados do Ogunjá, Rio Vermelho, Paripe e Sete Portas, além de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. A diferença, entre os dias 7 e 23 de julho, chegou a um acréscimo de até R$ 12, considerando os valores máximos tabelados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). >

No dia 7 de julho, o valor para a caixa do morango, com quatro plaquinhas, que juntas pesam cerca de 1 kg, estava fixado em R$ 25 o valor mínimo, R$ 25 o preço mais comum de ser encontrado e R$ 28 o máximo. Já para esta quarta-feira (23), os valores registrados foram R$ 25, R$ 30 e R$ 40, o mínimo, o comum e o máximo, respectivamente. >

Na Ceasa, a caixa de morango é vendida com quatro placas da fruta, totalizando 1 kg Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Império do Morango

Para o presidente da Associação dos Permissionários de Ceasa (Aspec), Márcio Almeida, o crescimento da busca pela fruta ao longo das semanas de julho pode ter influência direta com as receitas do doce 'Morango do Amor', que viralizaram recentemente nas redes sociais. "Realmente está acontecendo uma procura maior, acredito que impulsionado por uma receita que está fazendo muito sucesso principalmente na Internet. O preço do hortifruti é baseado na procura e na oferta", aponta. >

Morango do Amor 1 de 6

Ainda de acordo com o presidente, o valor final do morango nas feiras e supermercados vai levar em consideração diferentes fatores como qualidade do produto, região do ponto comercial e principalmente a margem de lucro aplicada por cada comerciante. "De certo, todo aumento ocorrido na Ceasa será repassado para o consumidor final, que neste caso são as donas de casa, empresas de confeitaria etc", sugere. A previsão é de que o valor do morango continue aumentando nos próximos dias.>