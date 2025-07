ITABUNA

Servidor público suspeito de agredir ex-companheira no meio da rua se apresenta à polícia

José Eduardo Souza Neto foi desligado do cargo público na prefeitura

O servidor público suspeito de agredir a ex-companheira no meio da rua , em Itabuna, no Sul da Bahia, se apresentou à polícia. Ele é investigado por lesão corporal e ameaça e esteve na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Itabuna) para prestar depoimento na última quinta-feira (24). >

Um vídeo de câmeras de seguranças de casas da rua onde o fato ocorreu, no bairro Urbis IV, flagrou o momento da agressão. Nas imagens, José ataca a ex-companheira com um soco no rosto. Ela se abaixa, na tentativa de se proteger contras os golpes que ele continua desferindo contra ela. Ele chega a dar chutes e puxar a roupa da jovem, que tenta correr. Uma medida protetiva de urgência foi pedida em favor da mulher.>

José Eduardo de Souza Filho trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, desde 2021. Ele exerce a função de Assistente Administrativo. Em nota, a prefeitura informou que adotou todas as medidas cabíveis, incluindo o afastamento e o processo de desligamento do servidor. Segundo a gestão, por se tratar de contrato precário, não foi necessário instaurar processo administrativo para a demissão do suspeito, sendo assim, ele já não faz mais parte do quadro de funcionários.

