Servidor público é investigado após agredir ex-companheira no meio da rua na Bahia

Prefeitura anunciou afastamento e início do processo de desligamento do agressor

José Eduardo de Souza Filho é investigado pela agressão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher foi vítima de agressão na manhã da última segunda-feira (21), no município de Itabuna, no Sul da Bahia. O suspeito é o ex-companheiro dela, que atua como servidor da prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima foi agredida pelo seu ex-companheiro após uma discussão. Uma medida protetiva de urgência foi solicitada à Justiça baiana. >

Agressão foi flagrada por câmeras de seguranças de casas da rua onde o fato ocorreu. No vídeo, o homem, identificado como José Eduardo de Souza Filho, ataca a mulher com um soco no rosto. Ela se abaixa, na tentativa de se proteger contras os golpes que ele continua desferindo contra ela. Ele chega a dar chutes e puxar a roupa da jovem, que tenta correr. >

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Itabuna), que instaurou um inquérito para apurar um caso de lesão corporal e ameaça. Uma medida protetiva de urgência foi pedida em favor da mulher. Investigações seguem em andamento para localizar o suspeito.>

A prefeitura de Itabuna, por meio de nota, manifestou repúdio à agressão do servidor e afirmou que a vítima também recebeu a solidariedade da primeira-dama. "Tão logo teve conhecimento dos fatos — amplamente divulgados por meio de vídeos nas redes sociais e na imprensa — a gestão municipal adotou, de forma imediata, todas as medidas cabíveis, incluindo o afastamento e o processo de desligamento do servidor, que, desde 2021, exercia a função de Assistente Administrativo", informou.>

Veja a nota da prefeitura na íntegra:>

"A Prefeitura de Itabuna, por meio do prefeito Augusto Castro, vem a público manifestar total repúdio e indignação diante dos atos de violência cometidos contra uma mulher envolvendo o servidor José Eduardo de Souza Filho, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. A vítima também recebeu a solidariedade da primeira-dama Andrea Castro, que repudia o grave episódio.>

Tão logo teve conhecimento dos fatos — amplamente divulgados por meio de vídeos nas redes sociais e na imprensa — a gestão municipal adotou, de forma imediata, todas as medidas cabíveis, incluindo o afastamento e o processo de desligamento do servidor, que, desde 2021, exercia a função de Assistente Administrativo.>

A Prefeitura de Itabuna reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos humanos, especialmente no combate à violência contra a mulher, e destaca que não compactua, em hipótese alguma, com condutas que atentem contra a integridade física, emocional ou moral de qualquer pessoa.>