ACIDENTE

Carreta cruza canteiro e derruba poste causando interdição na BR-242, na Bahia

Uma pessoa ficou ferida

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do KM 542, por volta das 4h30, quando uma carreta bitrem cruzou o canteiro central descontrolada e bateu contra um poste, que tombou na via. Uma pessoa ficou ferida levemente, de acordo com o registro da PRF. >