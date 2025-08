DÍVIDA

Luciana Gimenez é processada por dívida de R$ 71 mil em condomínio de triplex de luxo

Apresentadora suspendeu pagamentos após infiltração e disputa com o Parque Cidade Jardim foi parar na Justiça

Luciana Gimenez está sendo processada por suposta dívida de R$ 71 mil relacionada à cobertura triplex que possui em uma das torres do luxuoso condomínio Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. A ação foi movida em 25 de julho, após a apresentadora suspender o pagamento de cotas condominiais e contas de consumo da unidade, alegando uma infiltração no imóvel. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira.>

De acordo com o condomínio, a decisão de Luciana de interromper os pagamentos foi "intencional e deliberada", apesar de haver, segundo a administração, um laudo técnico que comprovaria que o problema não tem origem na estrutura do prédio. O ex-marido da apresentadora, Marcelo de Carvalho, que reside atualmente no local, não é citado no processo.>