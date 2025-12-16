Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:30
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. O Vitória fará sua estreia nos dias 28 ou 29 de janeiro, no Barradão, diante do recém-promovido Remo. Já a última rodada está marcada para o dia 2 de dezembro, quando o Rubro-Negro enfrentará o Vasco fora de casa.
Jogos do Vitória na Série A de 2026
A Série A do Campeonato Brasileiro sofrerá uma paralisação na 18ª rodada, ainda no primeiro turno, em razão da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. O último compromisso do Vitória antes da pausa será nos dias 30 ou 31 de maio, fora de casa, contra o Santos. O retorno aos gramados acontecerá nos dias 22 ou 23 de julho, no Barradão, novamente diante do Vasco, em duelo válido pela última rodada do primeiro turno.