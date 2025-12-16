Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

CAMINHO RUBRO-NEGRO

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:30

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. O Vitória fará sua estreia nos dias 28 ou 29 de janeiro, no Barradão, diante do recém-promovido Remo. Já a última rodada está marcada para o dia 2 de dezembro, quando o Rubro-Negro enfrentará o Vasco fora de casa.

