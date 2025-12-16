Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Leão fará sua estraia contra o Remo, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:30

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. O Vitória fará sua estreia nos dias 28 ou 29 de janeiro, no Barradão, diante do recém-promovido Remo. Já a última rodada está marcada para o dia 2 de dezembro, quando o Rubro-Negro enfrentará o Vasco fora de casa.

Jogos do Vitória na Série A de 2026

1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
2ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
3ª rodada - Flamengo em casa por Reprodução
4ª rodada - Botafogo fora por Reprodução
5ª rodada - Bahia fora  por Reprodução
6ª rodada - Atlético-MG em casa por Reprodução
7ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
8ª rodada - Mirassol em casa por Reprodução
9ª rodada - Cruzeiro fora por Reprodução
10ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
11ª rodada - São Paulo em casa por Reprodução
12ª rodada - Corinthians em casa por Reprodução
13ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
14ª rodada - Coritiba em casa por Reprodução
15ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
16ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
17ª rodada em casa Internacional por Reprodução
18ª rodada - Santos fora  por Reprodução
19ª rodada - Vasco da Gama em casa por Reprodução
20ª rodada - Remo fora  por Reprodução
21ª rodada - Palmeiras em casa por Reprodução
22ªrodada - Flamengo fora por Reprodução
23ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
24ª rodada - Bahia em casa por Reprodução
25ª rodada - Atlético-MG fora por Reprodução
26ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
27ª rodada - Mirassol fora por Reprodução
28ª rodada - Cruzeiro em casa  por Reprodução
29ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
30ª rodada - São Paulo fora  por Reprodução
31ª rodada - Corinthians fora por Reprodução
32ª rodada - Atlhetico-PR em casa por Reprodução
33ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
34ª rodada Fluminense em casa  por Reprodução
35ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
36ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
37ª rodad - Santos em casa  por Reprodução
38ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução

A Série A do Campeonato Brasileiro sofrerá uma paralisação na 18ª rodada, ainda no primeiro turno, em razão da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. O último compromisso do Vitória antes da pausa será nos dias 30 ou 31 de maio, fora de casa, contra o Santos. O retorno aos gramados acontecerá nos dias 22 ou 23 de julho, no Barradão, novamente diante do Vasco, em duelo válido pela última rodada do primeiro turno.

LEIA MAIS 

Ex-Vitória fica livre no mercado após passagem pelo futebol japonês

Fifa The Best 2025: veja horário da premiação, onde assistir e os brasileiros indicados

Vasco x Corinthians: veja datas e horários da final da Copa do Brasil 2025

Corpo de ex-lutador baiano do UFC é encontrado no Rio Negro, no Amazonas

SAF, Arena Barradão e base: Fábio Mota abre o jogo em entrevista ao CORREIO

Tags:

Vitória Brasileirão

Mais recentes

Imagem - Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D

Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D
Imagem - Ex-Vitória volta de lesão grave com hat-trick e gol por seleção

Ex-Vitória volta de lesão grave com hat-trick e gol por seleção
Imagem - 'Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória', diz Leila Pereira ao criticar elenco do Palmeiras

'Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória', diz Leila Pereira ao criticar elenco do Palmeiras

MAIS LIDAS

Imagem - 'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell
01

'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
02

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
03

Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola