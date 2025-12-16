Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia e Vitória se destacam no top-20 de pontos conquistados na Série A na era dos pontos corridos

Esquadrão de Aço e Leão da Barra são os times nordestinos com mais pontos na elite nacional desde 2003

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:00

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Série A 2025
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Desde a adoção do formato de pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2003, Bahia e Vitória se consolidaram como as equipes nordestinas com maior número de participações na elite nacional. O Tricolor disputou 13 edições, enquanto o Rubro-Negro participou de 12, número igual ao do Sport.

Esse histórico faz com que os dois rivais baianos também liderem o ranking de pontuação entre os clubes da região desde então. Como serão os únicos representantes do Nordeste na Série A de 2026, essa vantagem tende a se ampliar. No levantamento geral, o Bahia aparece como o 16º clube que mais somou pontos desde 2003, com 615, enquanto o Vitória ocupa a 17ª posição, com 560.

Clubes que mais pontuaram na era dos pontos corridos na Série A (2003-2025)

1º - São Paulo: 1434 pontos em 23 edições  por Reprodução
2º - Flamengo: 1428 pontos em 23 edições  por Reprodução
3º - Internacional: 1330 pontos em 22 edições  por Reprodução
4º - Palmeiras: 1326 pontos em 21 edições por Reprodução
5º - Corinthians: 1312 pontos em 22 edições  por Reprodução
6º - Fluminense: 1294 pontos em 23 edições  por Reprodução
7º - Santos: 1284 pontos em 22 edições  por Reprodução
8º - Atlético-MG: 1275 pontos em 22 edições  por Reprodução
9º - Grêmio: 1237 pontos em 21 edições  por Reprodução
10º - Cruzeiro: 1199 pontos em 20 edições  por Reprodução
11º - Atlhetico-PR: 1158 pontos em 21 edições  por Reprodução
12º - Botafogo: 1073 pontos em 20 edições  por Reprodução
13º - Vasco da Gama: 907 pontos em 18 edições  por Reprodução
14º - Goiás: 769 pontos em 15 edições  por Reprodução
15º - Coritiba: 718 pontos em 15 edições  por Reprodução
16º - Bahia 615 pontos em 13 edições  por Reprodução
17º - Vitória: 560 pontos em 12 edições por Reprodução
18º - Figueirense: 550 pontos em 11 edições por Reprodução
19º - Fortaleza 514 pontos em 11 edições  por Reprodução
20º - Sport: 514 pontos em 12 edições  por Reprodução
1 de 20
1º - São Paulo: 1434 pontos em 23 edições  por Reprodução

LEIA MAIS 

Ex-Vitória fica livre no mercado após passagem pelo futebol japonês

Ex-Bahia assina com o Confiança após dois acessos seguidos na Série C

Fifa The Best 2025: veja horário da premiação, onde assistir e os brasileiros indicados

Vasco x Corinthians: veja datas e horários da final da Copa do Brasil 2025

Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking

Tags:

Bahia Vitória Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Bahia e Vitória estão entre os times com maior taxa de lotação na Série A 2025; confira o ranking

Bahia e Vitória estão entre os times com maior taxa de lotação na Série A 2025; confira o ranking
Imagem - Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026
Imagem - Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
02

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)
03

Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
04

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte