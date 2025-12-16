LÍDERES DO NORDESTE

Bahia e Vitória se destacam no top-20 de pontos conquistados na Série A na era dos pontos corridos

Esquadrão de Aço e Leão da Barra são os times nordestinos com mais pontos na elite nacional desde 2003

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:00

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Desde a adoção do formato de pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2003, Bahia e Vitória se consolidaram como as equipes nordestinas com maior número de participações na elite nacional. O Tricolor disputou 13 edições, enquanto o Rubro-Negro participou de 12, número igual ao do Sport.

Esse histórico faz com que os dois rivais baianos também liderem o ranking de pontuação entre os clubes da região desde então. Como serão os únicos representantes do Nordeste na Série A de 2026, essa vantagem tende a se ampliar. No levantamento geral, o Bahia aparece como o 16º clube que mais somou pontos desde 2003, com 615, enquanto o Vitória ocupa a 17ª posição, com 560.

