Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Pedro Carreiro
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. Entre as definições, estão a rodada e as datas previstas para os confrontos do clássico Ba-Vi, válidos pelo turno e pelo returno da Série A.
Assim como ocorreu na atual temporada, o Ba-Vi do primeiro turno será disputado na Arena Fonte Nova, com mando do Bahia. O clássico está programado para a 5ª rodada do Brasileirão, nos dias 11 ou 12 de março, uma quarta ou quinta-feira. Já o duelo do returno, válido pela 24ª rodada, acontecerá no Barradão, com mando do Vitória, nos dias 22, 23 ou 24 de agosto, podendo ser realizado no sábado, domingo ou segunda-feira.
Antes dos encontros pela elite do futebol nacional, Bahia e Vitória também medirão forças pelo Campeonato Baiano. O primeiro clássico do ano está marcado para a 5ª rodada do estadual, no dia 25 de janeiro, um domingo, no Barradão. A tendência, porém, é que as equipes utilizem formações alternativas. Caso avancem às fases finais do Baianão, os rivais ainda poderão se enfrentar novamente em jogos de ida e volta, seja pela semifinal ou pela decisão do torneio.