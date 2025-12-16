ANOTE NA AGENDA

Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Clássico Ba-Vi será disputado na 5ª e 24ª rodada

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. Entre as definições, estão a rodada e as datas previstas para os confrontos do clássico Ba-Vi, válidos pelo turno e pelo returno da Série A.

Assim como ocorreu na atual temporada, o Ba-Vi do primeiro turno será disputado na Arena Fonte Nova, com mando do Bahia. O clássico está programado para a 5ª rodada do Brasileirão, nos dias 11 ou 12 de março, uma quarta ou quinta-feira. Já o duelo do returno, válido pela 24ª rodada, acontecerá no Barradão, com mando do Vitória, nos dias 22, 23 ou 24 de agosto, podendo ser realizado no sábado, domingo ou segunda-feira.

