Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Clássico Ba-Vi será disputado na 5ª e 24ª rodada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. Entre as definições, estão a rodada e as datas previstas para os confrontos do clássico Ba-Vi, válidos pelo turno e pelo returno da Série A.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 10
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Assim como ocorreu na atual temporada, o Ba-Vi do primeiro turno será disputado na Arena Fonte Nova, com mando do Bahia. O clássico está programado para a 5ª rodada do Brasileirão, nos dias 11 ou 12 de março, uma quarta ou quinta-feira. Já o duelo do returno, válido pela 24ª rodada, acontecerá no Barradão, com mando do Vitória, nos dias 22, 23 ou 24 de agosto, podendo ser realizado no sábado, domingo ou segunda-feira.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

Antes dos encontros pela elite do futebol nacional, Bahia e Vitória também medirão forças pelo Campeonato Baiano. O primeiro clássico do ano está marcado para a 5ª rodada do estadual, no dia 25 de janeiro, um domingo, no Barradão. A tendência, porém, é que as equipes utilizem formações alternativas. Caso avancem às fases finais do Baianão, os rivais ainda poderão se enfrentar novamente em jogos de ida e volta, seja pela semifinal ou pela decisão do torneio.

Tags:

Bahia Vitória Brasileirão

