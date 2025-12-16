Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia e Vitória estão entre os times com maior taxa de lotação na Série A 2025; confira o ranking

Esquadrão é o 4º do ranking, enquanto o Leão da Barra ocupa o 6º lugar

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:00

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

A paixão das torcidas de Bahia e Vitória por seus clubes é amplamente conhecida, mas, ao longo da Série A de 2025, esse envolvimento foi reiterado de forma contundente nas arquibancadas. Durante a competição, os dois clubes contaram com estádios frequentemente cheios, reflexo direto do apoio constante de seus torcedores. Não por acaso, Esquadrão e Leão da Barra figuram entre as equipes com as maiores taxas de ocupação nos 19 jogos como mandantes da atual edição da elite nacional.

O Bahia registrou média de 38.160 pagantes na Arena Fonte Nova, índice que corresponde a 81% da capacidade do estádio e representa a quarta maior taxa de ocupação do campeonato. Já o Vitória levou, em média, 22.144 torcedores ao Barradão, alcançando cerca de 72% de lotação, a sexta melhor marca da Série A.

Ranking da taxa de ocupação dos times no Brasileirão Série A 2025

1º - Palmeiras: 87% de ocupação (média de 34.935 pagantes) por CBF
2º- Flamengo: 85% de ocupação (média de 58.554 pagantes) por Reprodução
3º - Corinthians: 82% de ocupação (média de 39.934 pagantes) por DIvulgação
4º- Bahia: 81% de ocupação (média de 38.160 pagantes) por Marcelo Malaquias/EC Bahia
5º - Cruzeiro: 73% de ocupação (média de 40.158 pagantes) por Reprodução
6º - Vitória: 72% de ocupação (média de 22.144 pagantes)  por Pietro Carpi/EC Vitória
7º - Santos: 69% de ocupação (média de 17.011 pagantes) por Divulgação
8º - Vasco: 66% de ocupação (média de 21.471 pagantes)  por Reprodução
9º - Ceará: 60% de ocupação (média de 34.702 pagantes) por Divulgação
10º - Sport: 57% de ocupação (média de 14.003 pagantes) por Divulgação
11º - Atlético-MG: 53% de ocupação (média de 24.087 pagantes) por Divulgação
12º - Fortaleza: 48% de ocupação (média de 26.391 pagantes)  por Divulgação
13º - Internacional: 48% de ocupação (média de 24.365 pagantes) por Divulgação
14º - Bragantino: 47% de ocupação (média de 4.916 pagantes)  por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
15º - Grêmio: 46% de ocupação (média de 25.515 pagantes) por Divulgação
16º - São Paulo: 44% de ocupação (média de 28.654 pagantes)  por Divulgação
17º - Mirassol: 42% de ocupação (média de 6.287 pagantes) por Divulgação/Mirassol
18º - Botafogo: 40% de ocupação (média de 14.772 pagantes por Divulgação
19º - Fluminense: 39% de ocupação (média de 26.724 pagantes)  por Divulgação
20º - Juventude: 38% de ocupação (média de 8.060 pagantes)  por Divulgação/Juventude
1 de 20
1º - Palmeiras: 87% de ocupação (média de 34.935 pagantes) por CBF

*Dados do Ranking da CBF

LEIA MAIS 

Bahia e Vitória se destacam no top-20 de pontos conquistados na Série A na era dos pontos corridos

Ex-Vitória fica livre no mercado após passagem pelo futebol japonês

Ex-Bahia assina com o Confiança após dois acessos seguidos na Série C

Fifa The Best 2025: veja horário da premiação, onde assistir e os brasileiros indicados

Vasco x Corinthians: veja datas e horários da final da Copa do Brasil 2025

Tags:

Bahia Vitória Brasileirão

Mais recentes

Imagem - Bahia e Vitória se destacam no top-20 de pontos conquistados na Série A na era dos pontos corridos

Bahia e Vitória se destacam no top-20 de pontos conquistados na Série A na era dos pontos corridos
Imagem - Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026
Imagem - Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
02

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)
03

Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
04

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte