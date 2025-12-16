TORCIDAS APAIXONADAS

Bahia e Vitória estão entre os times com maior taxa de lotação na Série A 2025; confira o ranking

Esquadrão é o 4º do ranking, enquanto o Leão da Barra ocupa o 6º lugar

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:00

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

A paixão das torcidas de Bahia e Vitória por seus clubes é amplamente conhecida, mas, ao longo da Série A de 2025, esse envolvimento foi reiterado de forma contundente nas arquibancadas. Durante a competição, os dois clubes contaram com estádios frequentemente cheios, reflexo direto do apoio constante de seus torcedores. Não por acaso, Esquadrão e Leão da Barra figuram entre as equipes com as maiores taxas de ocupação nos 19 jogos como mandantes da atual edição da elite nacional.

O Bahia registrou média de 38.160 pagantes na Arena Fonte Nova, índice que corresponde a 81% da capacidade do estádio e representa a quarta maior taxa de ocupação do campeonato. Já o Vitória levou, em média, 22.144 torcedores ao Barradão, alcançando cerca de 72% de lotação, a sexta melhor marca da Série A.



Ranking da taxa de ocupação dos times no Brasileirão Série A 2025 1 de 20