Vasco x Corinthians: veja datas e horários da final da Copa do Brasil 2025

Pedro Carreiro
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:19
A final da Copa do Brasil 2025 terá dois jogos entre Vasco da Gama e Corinthians para definir o campeão da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a programação oficial da decisão.
O jogo de ida será disputado nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto o jogo de volta será no domingo (21) de dezembro de 2025 no Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão em dois jogos segue o formato tradicional da Copa do Brasil, com mando de campo alternado e disputa agregada de gols nas partidas e decisão nos pênaltis em caso de empate.
Últimos campeões da Copa do Brasil
O Corinthians garantiu sua vaga na final após uma semifinal emocionante contra o Cruzeiro. O Timão venceu por 1 a 0 no jogo de ida e perdeu por 2x1 na volta, levando a decisão para as cobranças de pênaltis, onde brilhou e confirmou a classificação. O clube paulista busca neste ano seu quarto título da Copa do Brasil, tendo levantado a taça em 1995, 2002 e 2009.
O Vasco da Gama assegurou sua classificação para a decisão ao eliminar o Fluminense também nas penalidades máximas, após perder o jogo de volta por 1x0 no tempo normal. A disputa de pênaltis terminou favorável ao cruzmaltino, que garantiu a vaga com grande apoio da torcida no Maracanã. O clube carioca busca seu segundo título da Copa do Brasil, tentando repetir o feito de 2011, quando conquistou a taça pela primeira vez.
Veja todos os campeões da Copa do Brasil
Além do troféu, a final da Copa do Brasil rende ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026, um dos principais objetivos de clubes brasileiros nas competições internacionais.