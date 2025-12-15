Acesse sua conta
Vasco x Corinthians: veja datas e horários da final da Copa do Brasil 2025

Decisão entre os gigantes será em confrontos de ida e volta

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:19

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

A final da Copa do Brasil 2025 terá dois jogos entre Vasco da Gama e Corinthians para definir o campeão da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a programação oficial da decisão.

O jogo de ida será disputado nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto o jogo de volta será no domingo (21) de dezembro de 2025 no Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão em dois jogos segue o formato tradicional da Copa do Brasil, com mando de campo alternado e disputa agregada de gols nas partidas e decisão nos pênaltis em caso de empate.

Últimos campeões da Copa do Brasil

2024: Flamengo por Reprodução
2023: São Paulo por Reprodução
2022: Flamengo  por Reprodução
2021: Atlético-MG por Reprodução
2020: Palmeiras por Reprodução
2019: Atlhetico-PR por Reprodução
2018: Cruzeiro por Reprodução
2017: Cruzeiro  por Reprodução
2016: Grêmio por Reprodução
2015: Palmeiras por Reprodução
2014: Atlético-MG por Reprodução
2013: Flamengo  por Reprodução
2012: Palmeiras  por Reprodução
2011: Vasco da Gama por Reprodução
2010: Santos por Reprodução
1 de 15
2024: Flamengo por Reprodução

Como chega o Corinthians

O Corinthians garantiu sua vaga na final após uma semifinal emocionante contra o Cruzeiro. O Timão venceu por 1 a 0 no jogo de ida e perdeu por 2x1 na volta, levando a decisão para as cobranças de pênaltis, onde brilhou e confirmou a classificação. O clube paulista busca neste ano seu quarto título da Copa do Brasil, tendo levantado a taça em 1995, 2002 e 2009.

Como chega o Vasco

O Vasco da Gama assegurou sua classificação para a decisão ao eliminar o Fluminense também nas penalidades máximas, após perder o jogo de volta por 1x0 no tempo normal. A disputa de pênaltis terminou favorável ao cruzmaltino, que garantiu a vaga com grande apoio da torcida no Maracanã. O clube carioca busca seu segundo título da Copa do Brasil, tentando repetir o feito de 2011, quando conquistou a taça pela primeira vez.

Veja todos os campeões da Copa do Brasil

Cruzeiro é 6x campeão (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) por Reprodução
Flamengo é 5x campeão (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)  por Reprodução
Grêmio é 5x campeão (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) por Reprodução
Palmeiras é 4x campeão (1998, 2012, 2015 e 2020) por Reprodução
Corinthians é 3x campeão (1995, 2002 e 2009) por Reprodução
Atlético-MG é 2x campeão (2014 e 2021) por Reprodução
São Paulo foi campeão em 2023 por Reprodução
Atlhetico-PR foi ampeão em 2019  por Reprodução
Vasco da Gama foi campeão em 2011  por Reprodução
Santos foi campeão em 2010 por Reprodução
Sport foi campeão em 2008  por Reprodução
Fluminense foi campeão em 2007  por Reprodução
Paulista foi campeão em 2005  por Reprodução
Santo André foi campeão em 2004  por Reprodução
Juventude foi campeão em 1999 por Reprodução
Internacional foi campeão em 1992  por Reprodução
Criciúma foi campeão em 1991 por Reprodução
1 de 17
Cruzeiro é 6x campeão (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) por Reprodução

O que está em jogo

Além do troféu, a final da Copa do Brasil rende ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026, um dos principais objetivos de clubes brasileiros nas competições internacionais.

