Vasco x Corinthians: veja datas e horários da final da Copa do Brasil 2025

Decisão entre os gigantes será em confrontos de ida e volta

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:19

Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

A final da Copa do Brasil 2025 terá dois jogos entre Vasco da Gama e Corinthians para definir o campeão da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a programação oficial da decisão.

O jogo de ida será disputado nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto o jogo de volta será no domingo (21) de dezembro de 2025 no Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão em dois jogos segue o formato tradicional da Copa do Brasil, com mando de campo alternado e disputa agregada de gols nas partidas e decisão nos pênaltis em caso de empate.

Como chega o Corinthians

O Corinthians garantiu sua vaga na final após uma semifinal emocionante contra o Cruzeiro. O Timão venceu por 1 a 0 no jogo de ida e perdeu por 2x1 na volta, levando a decisão para as cobranças de pênaltis, onde brilhou e confirmou a classificação. O clube paulista busca neste ano seu quarto título da Copa do Brasil, tendo levantado a taça em 1995, 2002 e 2009.

Como chega o Vasco

O Vasco da Gama assegurou sua classificação para a decisão ao eliminar o Fluminense também nas penalidades máximas, após perder o jogo de volta por 1x0 no tempo normal. A disputa de pênaltis terminou favorável ao cruzmaltino, que garantiu a vaga com grande apoio da torcida no Maracanã. O clube carioca busca seu segundo título da Copa do Brasil, tentando repetir o feito de 2011, quando conquistou a taça pela primeira vez.

O que está em jogo