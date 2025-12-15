LUTO NO ESPORTE

Corpo de ex-lutador baiano do UFC é encontrado no Rio Negro, no Amazonas

Natural de Lauro de Freitas, Gerônimo “Mondragon” dos Santos estava desaparecido desde sábado (13) após mergulhar em uma praia

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:15

Gerônimo "Mondragon" dos Santos Crédito: Reprodução/redes sociais

O corpo do ex-lutador de MMA Gerônimo “Mondragon” dos Santos, de 45 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15) no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A localização foi feita por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, após cerca de dois dias de buscas. O atleta, que atualmente ocupava o cargo de subsecretário de Segurança Pública do município, estava desaparecido desde o último sábado (13).

De acordo com informações da família, Mondragon desapareceu após mergulhar em uma praia da região. Ele estava acompanhado da namorada quando decidiu entrar na água pela última vez antes de retornar para casa. O local, segundo relatos, possui um banco de areia seguido por uma área mais profunda, com correnteza circular, o que pode ter contribuído para o afogamento. O lutador não sabia nadar.

O corpo foi encontrado por volta das 8h20, a aproximadamente dois quilômetros, em linha reta, do ponto onde ele havia sido visto com vida pela última vez. O irmão do ex-atleta, Feliciano Borges Neto, acompanhou de perto os trabalhos de busca e confirmou a morte nas redes sociais horas depois da localização do corpo.

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, município distante cerca de 856 quilômetros de Manaus, divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Mondragon, que também atuava como subsecretário de Segurança Pública da cidade. Em mensagem publicada nas redes sociais, a administração municipal prestou solidariedade a familiares e amigos e destacou o sentimento de pesar diante da perda.

Natural de Lauro de Freitas, na Bahia, Gerônimo “Mondragon” dos Santos construiu carreira no MMA, especialmente na categoria peso-pesado, tornando-se um nome conhecido no cenário nacional. Em 2012, chegou a assinar contrato com o UFC, mas não estreou na organização após exames médicos indicarem hepatite B. Anos depois, seguiu competindo em eventos nacionais e também ganhou visibilidade por participações em programas de entretenimento e conteúdos nas redes sociais.