Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de ex-lutador baiano do UFC é encontrado no Rio Negro, no Amazonas

Natural de Lauro de Freitas, Gerônimo “Mondragon” dos Santos estava desaparecido desde sábado (13) após mergulhar em uma praia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:15

Gerônimo
Gerônimo "Mondragon" dos Santos Crédito: Reprodução/redes sociais

O corpo do ex-lutador de MMA Gerônimo “Mondragon” dos Santos, de 45 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15) no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A localização foi feita por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, após cerca de dois dias de buscas. O atleta, que atualmente ocupava o cargo de subsecretário de Segurança Pública do município, estava desaparecido desde o último sábado (13).

De acordo com informações da família, Mondragon desapareceu após mergulhar em uma praia da região. Ele estava acompanhado da namorada quando decidiu entrar na água pela última vez antes de retornar para casa. O local, segundo relatos, possui um banco de areia seguido por uma área mais profunda, com correnteza circular, o que pode ter contribuído para o afogamento. O lutador não sabia nadar.

Gerônimo "Mondragon" dos Santos

Gerônimo "Mondragon" dos Santos por Reprodução/redes sociais
Gerônimo "Mondragon" dos Santos por Reprodução/redes sociais
Gerônimo "Mondragon" dos Santos por Reprodução/redes sociais
Feliciano Borges Neto, irmão de Gerônimo, lamentando a morte do ex-lutador por Reprodução/redes sociais
Feliciano Borges Neto, irmão de Gerônimo, lamentando a morte do ex-lutador por Reprodução/redes sociais
Gerônimo "Mondragon" dos Santos por Reprodução/redes sociais
Gerônimo "Mondragon" dos Santos por Reprodução/redes sociais
Gerônimo "Mondragon" dos Santos por Reprodução/redes sociais
1 de 8
Gerônimo "Mondragon" dos Santos por Reprodução/redes sociais

O corpo foi encontrado por volta das 8h20, a aproximadamente dois quilômetros, em linha reta, do ponto onde ele havia sido visto com vida pela última vez. O irmão do ex-atleta, Feliciano Borges Neto, acompanhou de perto os trabalhos de busca e confirmou a morte nas redes sociais horas depois da localização do corpo.

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, município distante cerca de 856 quilômetros de Manaus, divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Mondragon, que também atuava como subsecretário de Segurança Pública da cidade. Em mensagem publicada nas redes sociais, a administração municipal prestou solidariedade a familiares e amigos e destacou o sentimento de pesar diante da perda.

Natural de Lauro de Freitas, na Bahia, Gerônimo “Mondragon” dos Santos construiu carreira no MMA, especialmente na categoria peso-pesado, tornando-se um nome conhecido no cenário nacional. Em 2012, chegou a assinar contrato com o UFC, mas não estreou na organização após exames médicos indicarem hepatite B. Anos depois, seguiu competindo em eventos nacionais e também ganhou visibilidade por participações em programas de entretenimento e conteúdos nas redes sociais.

Sua última atuação profissional ocorreu em abril deste ano, quando participou de uma luta de boxe sem luvas e venceu por nocaute, ainda no primeiro round, o russo Aleksei Oleinik, ex-lutador do UFC.

LEIA MAIS 

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar

Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians

Uso de Mounjaro por jogadores causa racha no departamento médico de clube

Dezembrite? Entenda o que é a síndrome de fim de ano e saiba como aliviar

Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

Mais recentes

Imagem - Escândalo envolvendo camarote no Morumbis leva conselheiros a pedir afastamento do presidente do São Paulo

Escândalo envolvendo camarote no Morumbis leva conselheiros a pedir afastamento do presidente do São Paulo
Imagem - Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar
Imagem - SAF, Arena Barradão e base: Fábio Mota abre o jogo em entrevista ao CORREIO

SAF, Arena Barradão e base: Fábio Mota abre o jogo em entrevista ao CORREIO

MAIS LIDAS

Imagem - Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora
01

Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - ‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM
03

‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM

Imagem - PM reformado se envolve em discussão e tem arma roubada no metrô de Salvador
04

PM reformado se envolve em discussão e tem arma roubada no metrô de Salvador