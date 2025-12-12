Acesse sua conta
Uso de Mounjaro por jogadores causa racha no departamento médico de clube

Temporada de 2025 teve recorde de desfalques por lesões e conflito entre nutricionistas e fisiologia

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:35

A temporada de 2025 do São Paulo ficou marcada por um número histórico de desfalques: 49 jogadores estiveram ausentes devido a lesões ao longo do ano. Em paralelo a esse cenário preocupante, surgiu uma outra polêmica envolvendo o departamento médico do clube. Nutrólogos do time prescreveram medicamentos para emagrecimento, como o Mounjaro, sem que a fisiologia fosse consultada em alguns casos, segundo informações do Uol.

O Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida, atua no controle do apetite e é indicado para pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2. Apesar de ter ganhado popularidade entre celebridades, o medicamento pode provocar efeitos colaterais como problemas estomacais, enjoo, vômitos e fraqueza.

Fontes internas do São Paulo relataram que a utilização do remédio em alguns atletas gerou desentendimentos entre a nutrologia e a fisiologia. Profissionais responsáveis pela preparação física dos jogadores afirmaram não ter sido informados sobre as prescrições em diversos casos.

A reportagem cita que alguns atletas relataram sintomas de fraqueza e enjoo. O medicamento teria sido comprado importado, a partir de um fornecedor indicado por funcionário do clube, o nutrólogo Eduardo Rauen. Ao Uol, o nutrólogo negou que houve polêmica e explicou o uso da caneta emagrecedora no clube, afirmando que o tratamento foi usado em apenas dois atletas, que foram acompanhados. 

"Não houve qualquer polêmica. O que existiu foram tratamentos médicos individualizados, indicados de forma pontual após avaliações clínicas criteriosas. Conforme descrito na bula, pacientes com IMC acima de 27,5 associados a comorbidades - no caso específico, lesões articulares - têm indicação formal para o uso do medicamento, sempre com acompanhamento médico, como foi realizado", afirmou. "Os dados mostram que os atletas conseguiram perder peso corporal, diminuir o percentual de gordura e melhorar a massa muscular, contrapondo inclusive essa narrativa de que essa conduta deveria ser avaliada". Ele ainda acrescentou que a compra pode ser feita de qualquer fornecedor autorizado, garantindo que se trate de produto original. 

