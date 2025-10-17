SAÚDE

O que explica a procura por psicólogos crescer em 26% na Bahia

Tabu ainda existe, mas cuidado com saúde mental tem avançado na capital baiana e em todo o estado

Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:03

Psicólogos ajudam pacientes com problemas emocionais, mentais e comportamentais Crédito: Prostock-studio | Shutterstock)

Um levantamento do GetNinjas, maior plataforma de serviços da América Latina, mostra que a procura por psicólogos e psicanalistas cresceu 26% na Bahia, com destaque para Salvador, que concentra maior demanda. Além de uma tendência nacional de valorização da saúde mental, o movimento revela uma mudança cultural na percepção da importância da terapia, segundo a psicóloga clínica Nili Brito.

“[A procura] mostra uma maior conscientização sobre a saúde mental e uma forma de desconstrução de alguns estereótipos, como: que terapia é para malucos e que é fraqueza pedir ajuda. O tabu ainda existe, porém, a visibilidade acerca da importância da terapia vem crescendo cada vez mais”, explica Nili.

Para a profissional, diversos fatores impulsionaram o aumento na procura por psicólogos e psicanalistas no estado. Entre eles, estão a sobrecarga e exaustão emocional. Percebe-se ainda, segundo Nili, que os impactos da pandemia da covid-19 interferem significativamente na vida das pessoas. Um outro ponto de destaque é a visibilidade dos profissionais de saúde.

“Hoje, temas como burnout, sobrecarga emocional, ansiedade e relacionamentos têm sido cada vez mais debatidos e isso gera uma maior reflexão sobre tais temas e, novamente, o olhar para esse sujeito de formal integral”, complementa.

Como controlar ansiedade 1 de 13

Segundo o Google Trends, o interesse por termos como terapia online e ‘psicólogo perto de mim’ subiu mais de 30% no país em 2025. Já um estudo do Instituto Brasileiro de Georgrafia e Estatística (IBGE), divulgado em setembro deste ano, aponta que quase um em cada cinco brasileiros relatou sintomas de ansiedade ou depressão frequentes no último ano.

Para o GetNinjas, o aumento da demanda na Bahia reflete um comportamento social cada vez mais consolidado. “O que antes era visto como tabu, hoje faz parte da rotina das pessoas. O crescimento de 26% mostra que o cuidado com a mente entrou definitivamente na agenda dos baianos”, afirma Gustavo Jardim, CEO do GetNinjas.

Além da capital, cidades como Feira de Santana e Vitória da Conquista também registraram aumento na procura por serviços psicológicos. Entre as principais motivações estão o estresse no trabalho, desafios nas relações pessoais e o aumento da conscientização sobre os benefícios da terapia.

"Também tenho observado uma maior demanda em relação à ansiedade e à culpa, especialmente em mulheres que tentam conciliar múltiplos papéis. Muitas pessoas chegam dizendo que se sentem exaustas, como se estivessem desconectadas de si mesmas”, complementa Nili.

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o número de profissionais registrados na Bahia ultrapassou 25 mil em 2025, um dos maiores contingentes do Nordeste, o que reforça a relevância da área no estado.