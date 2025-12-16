DANÇA

Funceb sorteia 84 bolsas de dança para jovens com ou sem experiência em Salvador

Entre as opções oferecidas estão balé, teatro e Hip-Hop

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:41

Funceb sorteia 84 bolsas para Cursos de Férias 2026 Crédito: Lucas Malkut/Ascom Funceb

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), está com inscrições abertas para o sorteio online de 84 bolsas para 28 modalidades dos Cursos de Férias 2026.

Até quarta-feira (17), pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança, podem se inscrever para concorrer às bolsas. O resultado será divulgado no site da Funceb na quinta-feira (18) após sorteio eletrônico. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico no link.

Com 28 modalidades disponíveis, as aulas acontecem de 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, sempre às segundas e quartas ou terças e quintas, no turno vespertino ou noturno. As atividades serão realizadas na Escola de Dança da Funceb, localizada no Pelourinho (Rua da Oração, nº 1).

Entre as opções oferecidas estão: Dancehall Female, Dança Contemporânea: corpo e arquitetura, Tap Dance Afro, Dança Charme, Kpop Summer, Mexendo Pelve, Canto e Dança dos Orixás, Swing Afro Baiano e suas conexões, Balé Clássico iniciante, Improviso e Coreografia, Dança Afro – Conectando pessoas às suas raízes, Afrobeats, Dança Afro Contemporânea, Rasuras Dramatizadas, Heels Dance Experience, Dança Moderna, Vida Mais Flex, Circo e Coletividade, Laboratório de Krump, Teatro pela perspectiva do sensível, Pole Dance Circus, Dança Moderna, K-Pop Dance, Dança Afro Brasileira para iniciantes, Danças de Blocos Afro, Teatro e Hip-Hop, Modern Jazz, Jazz Funk e Performance.

Quem não for sorteado poderá se inscrever normalmente no dia e horário da primeira aula do curso de interesse e efetuar o pagamento diretamente ao professor. O investimento é de R$ 150,00 (curso completo) ou R$ 40,00 (aula avulsa).

Serviço:

Cursos de Férias 2026 – Escola de Dança da Funceb

Inscrição de bolsas: 15 a 17 de dezembro de 2025

Resultado de bolsas: 18 de dezembro de 2025

Período do curso: 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026

Aulas: Segundas e quartas ou terças e quintas, nos turnos vespertino e noturno

Onde: Por meio de formulário eletrônico no link

Público: Pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência prévia