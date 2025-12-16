Começou: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:26
Os principais shoppings de Salvador já estão com o horário de funcionamento modificado para as compras de fim de ano. A operação especial, que contempla lojas, quiosques, megalojas e praças de alimentação, acontece para que os clientes aproveitem as opções de lazer e possam realizar as compras de fim de ano. Confira abaixo os horários:
14 de dezembro: 09h às 22h;
15 e 16 de dezembro: 09h às 22h;
17 a 22 de dezembro: 09h às 23h;
23 e 24 de dezembro: PLANTÃO 32 HORAS, das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12;
25 de dezembro: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h;
28 de dezembro: 09h às 22h;
31 de dezembro: 09h às 18h;
01 de janeiro de 2026: lojas fechadas, porém alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h.
Conheça os principais shoppings de Salvador
15 a 18 de dezembro: 9h às 23h;
19 a 23 de dezembro: 9h às 0h;
24 de dezembro: 9h às 18h;
25 de dezembro (Natal): lazer e RedeMix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: fechados;
26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;
28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);
29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;
31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;
1° de janeiro de 2026: lazer e Rede Mix: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: 12h às 21h; Redemix, demais lojas e quiosques fechados.
15 a 18 de dezembro – Todas as operações: 9h às 23h
19 a 23 de dezembro – Todas as operações: 9h às 0h
24 de dezembro (quarta – Véspera de Natal) –Todas as operações: 9h às 18h
25 de dezembro (quinta – Natal) – Especial
Lojas, quiosques e âncoras: Fechados
Alimentação e lazer: 12h às 21h
26 e 27 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h
28 de dezembro – Lojas e quiosques: 13h às 21h
Alimentação e lazer: 12h às 21h
29 e 30 de dezembro – Todas as operações: 9h às 22h
31 de dezembro – Todas as operações: 9h às 18h
1º de janeiro de 2026 – Especial
Lojas, quiosques e âncoras: Fechados
Alimentação e lazer: 12h às 21h
15 e 16 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 20h
17 a 20 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h30
21 de dezembro: Lojas e quiosques: 10h às 18h
Praça de Alimentação: 10h às 19h
22 e 23 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h30
24 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 18h
25 de dezembro: Shopping fechado
26 de dezembro: Funcionamento normal: lojas, quiosques e Praça de Alimentação das 9h às 20h
27 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 19h30
28 de dezembro: Lojas Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z: 11h às 17h
Praça de Alimentação: 11h às 19h
Demais lojas: fechadas
29 e 30 de dezembro: Funcionamento normal: lojas, quiosques e Praça de Alimentação das 9h às 20h
31 de dezembro: Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 9h às 17h
1 º de dezembro: Shopping fechado
19, 20, 21 de dezembro: das 09h às 23h
22 e 23 de dezembro: das 9h às 00h
24 de dezembro: das 8h às 18h
25 de dezembro: as lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h
31 de dezembro: das 9h às 17h
1º de janeiro: as lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e atrações de lazer funcionam as 12h às 21h
15 a 23 de dezembro: 9h às 23h;
24 de dezembro: 9h às 18h;
25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados;
26 e 27 de dezembro: 9h às 22h;
28 de dezembro: 12h às 21h (grandes lojas, alimentação e lazer) e das 13h às 21h (demais lojas e quiosques);
29 e 30 de dezembro: 9h às 22h;
31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;
1° de janeiro de 2026: lazer: 12h às 21h; alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; atacado Mix Mateus, demais lojas e quiosques: fechados.
17 a 20 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: 10h às 23h
Alameda Gourmet: 11h às 00h
21 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: 10h às 21h
Alameda Gourmet: 11h às 23h
22 e 23 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: 10h às 23h
Alameda Gourmet: 11h às 00h
24 de dezembro: Todos: 10h às 18h
25 de dezembro: Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: 12h às 21h (funcionamento facultativo)
Demais lojas e quiosques: Fechados
26 a 30 de dezembro: Lojas, Quiosques e Alimentação: Funcionamento normal
Alameda Gourmet: Funcionamento normal
31 de dezembro: Todos: 10h às 17h
1º de janeiro: Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: 12h às 21h (funcionamento facultativo)
Demais lojas e quiosques: Fechados
15 a 18 de dezembro: Lojas – das 9h às 23h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 23h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
19 e 23 de dezembro: Lojas – das 9h às 0h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 0h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
24 de dezembro: Lojas – das 9h às 18h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
25 de dezembro: Lojas – fechadas
Praça de Alimentação / fast food – das 12h às 21h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
31 de dezembro: Lojas – 9h às 18h
Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
01 de janeiro: Lojas – fechadas
Praça de Alimentação / fast food - 12h às 21h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4) - A partir das 12h
Cinema - Consulte a programação no site.