GOLPE

Homem é preso após ter encontro e furtar turista enquanto ele dormia em hotel de Salvador

Suspeito aproveitou momento para subtrair um aparelho celular, dinheiro em espécie e um cartão bancário

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09:31

Os dois se conheceram no Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um homem de 39 anos foi preso no fim da tarde de segunda-feira (15), no bairro Dois de Julho, em Salvador, suspeito de furtar um turista enquanto ele dormia em um quarto de hotel. Segundo as investigações da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), o suspeito conheceu a vítima, um homem de 59 anos, natural do Rio de Janeiro, na região do Porto da Barra.

Os dois almoçaram juntos e, em seguida, o investigado acompanhou o turista até o hotel onde ele estava hospedado. Ainda segundo a polícia, o suspeito aproveitou-se do momento em que a vítima dormia para subtrair um aparelho celular, dinheiro em espécie e um cartão bancário. O caso passou a ser investigado após o turista registrar ocorrência.

Conforme registros policiais, o homem já possui antecedentes por roubo, responde a inquéritos relacionados à Lei Maria da Penha e foi condenado por homicídio qualificado. Consta ainda que, no momento do crime, ele utilizava tornozeleira eletrônica, em razão de medida judicial imposta pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A prisão foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Deltur, com apoio do serviço de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.