Mulher morre após ser atropelada duas vezes em acidente em estrada da Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:29
Uma mulher identificada como Neusuita Gonçalves Cerqueira, 49 anos, morreu após ser atingida por duas motocicletas na noite de domingo (14). O caso foi registrado em uma estrada que liga o povoado de Caruaru ao distrito de São João, na zona rural de Conceição do Coité, município O acidente foi registrado na noite de domingo (14).
De acordo com informações iniciais, ela foi a um bar nas imediações de onde houve o acidente e deixou o local caminhando em direção ao distrito de São João, onde residia. Por volta das 20h, enquanto seguia pela estrada, acabou sendo atingida por motocicletas que trafegavam pela via.
Neusuita foi atropelada duas vezes
A mulher foi atingida inicialmente por uma das motos e caiu ao solo. Logo depois, o segundo condutor não conseguiu parar a tempo e passou com o veículo sobre as pernas da vítima, agravando ainda mais o quadro clínico. Diante da gravidade dos ferimentos, os socorristas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Retirolândia.
Em seguida, uma Unidade de Suporte Avançado foi enviada para realizar a remoção da paciente até um hospital em Feira de Santana. Durante o trajeto, no entanto, Neusuita não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica. A polícia registrou a ocorrência e expediu as guias necessárias para a realização da perícia e a remoção do corpo.