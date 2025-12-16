Acesse sua conta
Mulher morre após ser atropelada duas vezes em acidente em estrada da Bahia

Vítima seguia a pé para casa quando foi atingida na noite de domingo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:29

Neusuita foi atropelada duas vezes
Neusuita foi atropelada duas vezes Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Neusuita Gonçalves Cerqueira, 49 anos, morreu após ser atingida por duas motocicletas na noite de domingo (14). O caso foi registrado em uma estrada que liga o povoado de Caruaru ao distrito de São João, na zona rural de Conceição do Coité, município O acidente foi registrado na noite de domingo (14).

De acordo com informações iniciais, ela foi a um bar nas imediações de onde houve o acidente e deixou o local caminhando em direção ao distrito de São João, onde residia. Por volta das 20h, enquanto seguia pela estrada, acabou sendo atingida por motocicletas que trafegavam pela via.

A mulher foi atingida inicialmente por uma das motos e caiu ao solo. Logo depois, o segundo condutor não conseguiu parar a tempo e passou com o veículo sobre as pernas da vítima, agravando ainda mais o quadro clínico. Diante da gravidade dos ferimentos, os socorristas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Retirolândia.

Em seguida, uma Unidade de Suporte Avançado foi enviada para realizar a remoção da paciente até um hospital em Feira de Santana. Durante o trajeto, no entanto, Neusuita não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica. A polícia registrou a ocorrência e expediu as guias necessárias para a realização da perícia e a remoção do corpo.

