Viúva do CV: quem é a mulher presa por tráfico de armas na Bahia

Investigada articulava ações criminosas mesmo após a morte do companheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:42

Kananda foi presa na operação Costa Segura
Kananda foi presa na operação Costa Segura Crédito: Reprodução

A mulher presa sob suspeita de atuar na comercialização de armas para o Comando Vermelho (CV) na Bahia foi identificada como Kananda Hemerly Moreira, de 29 anos. De acordo com informações obtidas junto a fontes policiais, ela é viúva de um dos líderes da facção criminosa e teria mantido a coordenação de atividades ilícitas mesmo após a morte do companheiro.

A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (15), no município de Ilhéus, no sul do estado, após investigações apontarem o local onde a suspeita estava escondida. Segundo a polícia, Kananda costumava mudar frequentemente de endereço como forma de dificultar sua localização e evitar a captura.

As apurações indicam que, além de atuar na gestão do tráfico de armas e entorpecentes, a investigada possui passagem por estelionato. Em uma das ocorrências, ela teria negociado a venda de uma pistola, recebido R$ 10 mil antecipadamente e não realizado a entrega do armamento.

Kananda foi considerada o principal alvo da Operação Costa Segura, deflagrada de forma integrada pelas polícias Civil, Militar e Federal. Segundo os investigadores, sua função dentro do grupo criminoso incluía o fornecimento de drogas e armas de fogo, além da articulação de remessas ilícitas.

A operação teve desdobramentos em outros municípios do sul da Bahia, como Itabuna, Uruçuca e Itacaré, e também resultou em prisões nos estados do Rio de Janeiro e da Paraíba. Ao todo, 29 pessoas foram detidas, sendo 11 em Itabuna, oito em Itacaré, cinco em Uruçuca, três em Ilhéus, uma em João Pessoa e uma no Rio de Janeiro.

Tags:

Bahia Comando Vermelho Traficante Viúva

