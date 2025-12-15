SEGURANÇA

SSP inicia operação contra o Comando Vermelho na Bahia

Ação mobiliza mais de 200 agentes e cumpre mandados em três municípios baianos

Esther Morais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:57

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15), a Operação Costa Segura, com foco no combate à atuação do Comando Vermelho na Bahia e na Paraíba.

A ação é coordenada pelas Polícias Civil e Militar da Bahia, com apoio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, Ilhéus e Paraíba, além da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos de forma simultânea em três municípios baianos e em cidades da Paraíba, com o objetivo de desarticular uma facção criminosa que atua nos dois estados.

Mais de 200 policiais participam da operação. As equipes contam ainda com o apoio da Polícia Federal, do Comando de Policiamento Regional (CPR) Sul, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin) Sul e da Seap.