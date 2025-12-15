Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa por chefiar facção e gerir recursos do tráfico na Bahia

Suspeita foi localizada em Lauro de Freitas durante cumprimento de mandado por tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:17

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Uma mulher de 30 anos, apontada como responsável pela administração financeira de uma facção criminosa, foi presa no sábado (13) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a captura ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão definitiva relacionado ao crime de tráfico de drogas.

Segundo as investigações, a suspeita ocupava uma função estratégica dentro da organização criminosa, atuando diretamente na gestão dos recursos da liderança do grupo. A facção tem atuação concentrada no tráfico de entorpecentes nos municípios de Feira de Santana e Amélia Rodrigues, no interior da Bahia.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A polícia apurou ainda que a mulher era responsável pela articulação logística e operacional das atividades ilícitas, incluindo a movimentação, armazenamento, distribuição e comercialização das drogas nas cidades investigadas. Além disso, ela controlava a entrada e saída de valores provenientes do tráfico.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na região da Linha Verde. A suspeita permanece à disposição do Poder Judiciário e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Leia mais

Imagem - ‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM

‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM

Imagem - Mulher é atacada pelo companheiro com golpes de faca em Salvador

Mulher é atacada pelo companheiro com golpes de faca em Salvador

Imagem - Incêndio atinge condomínio de luxo em Ondina

Incêndio atinge condomínio de luxo em Ondina

Tags:

Presa Mulher Facção

Mais recentes

Imagem - Papai Noel dos Correios inicia entrega de presentes em Salvador e interior da Bahia

Papai Noel dos Correios inicia entrega de presentes em Salvador e interior da Bahia
Imagem - ‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM

‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM
Imagem - Ultraprocessados fazem jovens 'beliscar' mais e engordar ao longo dos anos, diz estudo

Ultraprocessados fazem jovens 'beliscar' mais e engordar ao longo dos anos, diz estudo

MAIS LIDAS

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
01

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo

Imagem - Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia
02

Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
03

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)
04

Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)