CRIME

Mulher é presa por chefiar facção e gerir recursos do tráfico na Bahia

Suspeita foi localizada em Lauro de Freitas durante cumprimento de mandado por tráfico de drogas

Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:17

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Uma mulher de 30 anos, apontada como responsável pela administração financeira de uma facção criminosa, foi presa no sábado (13) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a captura ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão definitiva relacionado ao crime de tráfico de drogas.

Segundo as investigações, a suspeita ocupava uma função estratégica dentro da organização criminosa, atuando diretamente na gestão dos recursos da liderança do grupo. A facção tem atuação concentrada no tráfico de entorpecentes nos municípios de Feira de Santana e Amélia Rodrigues, no interior da Bahia.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A polícia apurou ainda que a mulher era responsável pela articulação logística e operacional das atividades ilícitas, incluindo a movimentação, armazenamento, distribuição e comercialização das drogas nas cidades investigadas. Além disso, ela controlava a entrada e saída de valores provenientes do tráfico.