Mulher é presa por chefiar facção e gerir recursos do tráfico na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:17
Uma mulher de 30 anos, apontada como responsável pela administração financeira de uma facção criminosa, foi presa no sábado (13) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a captura ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão definitiva relacionado ao crime de tráfico de drogas.
Segundo as investigações, a suspeita ocupava uma função estratégica dentro da organização criminosa, atuando diretamente na gestão dos recursos da liderança do grupo. A facção tem atuação concentrada no tráfico de entorpecentes nos municípios de Feira de Santana e Amélia Rodrigues, no interior da Bahia.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A polícia apurou ainda que a mulher era responsável pela articulação logística e operacional das atividades ilícitas, incluindo a movimentação, armazenamento, distribuição e comercialização das drogas nas cidades investigadas. Além disso, ela controlava a entrada e saída de valores provenientes do tráfico.
A prisão foi realizada em uma ação conjunta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na região da Linha Verde. A suspeita permanece à disposição do Poder Judiciário e responderá pelo crime de tráfico de drogas.