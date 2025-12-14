Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Incêndio atinge condomínio de luxo em Ondina

Fogo começou em apartamento no quarto andar após idosa acender vela, segundo moradores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:59

Chamas se espalharam por apartamento
Chamas se espalharam por apartamento Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um condomínio de alto padrão no bairro de Ondina, em Salvador, na noite de sábado (13). De acordo com relatos de moradores, as chamas tiveram início no apartamento de uma idosa que morava sozinha, após o uso de uma vela. Ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu no quarto andar do edifício The Plaza, localizado na Avenida Milton Santos. Funcionários do prédio ajudaram a idosa a sair do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou o fogo e isolou a área por segurança. Por conta da ocorrência, os moradores só foram autorizados a retornar aos apartamentos por volta das 23h.

Incêndio em Ondina

Chamas se espalharam por apartamento por Reprodução
Chamas se espalharam por apartamento por Reprodução
1 de 2
Chamas se espalharam por apartamento por Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas e uma densa coluna de fumaça preta se espalhando pelo prédio. As causas do incêndio devem ser apuradas.

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 70 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 70 cidades baianas; veja lista
Imagem - Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)
Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora
01

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Imagem - Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
02

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Imagem - Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)
03

Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
04

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado