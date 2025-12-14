ÁREA NOBRE

Incêndio atinge condomínio de luxo em Ondina

Fogo começou em apartamento no quarto andar após idosa acender vela, segundo moradores

Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:59

Chamas se espalharam por apartamento Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um condomínio de alto padrão no bairro de Ondina, em Salvador, na noite de sábado (13). De acordo com relatos de moradores, as chamas tiveram início no apartamento de uma idosa que morava sozinha, após o uso de uma vela. Ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu no quarto andar do edifício The Plaza, localizado na Avenida Milton Santos. Funcionários do prédio ajudaram a idosa a sair do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou o fogo e isolou a área por segurança. Por conta da ocorrência, os moradores só foram autorizados a retornar aos apartamentos por volta das 23h.

