Papai Noel dos Correios inicia entrega de presentes em Salvador e interior da Bahia

Até o momento, mais de 224 mil cartinhas já foram adotadas

Esther Morais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:19

Presentes da Campanha Papai Noel começam a ser entregues; Mamãe Noel também participa da ação Crédito: Divulgação/Correios

Faltando poucos dias para o Natal, o Papai Noel dos Correios já percorre cidades da Bahia para garantir que nenhuma criança fique sem presente. Na manhã da última sexta-feira (12), o Bom Velhinho chegou ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Murilo Celestino Costa, em Salvador, onde mais de 130 crianças aguardavam ansiosas pela resposta às cartinhas enviadas - todas foram atendidas.

A entrega festiva marca a reta final da campanha no estado. Os pedidos das crianças foram adotados por madrinhas e padrinhos do Banco do Nordeste, instituição parceira dos Correios na maior ação de responsabilidade social da estatal. Além da capital baiana, a distribuição dos presentes também já começou em municípios como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itapetinga e Canavieiras.

Selo de Natal 2025 é lançado durante ação

Durante o evento em Salvador, os Correios lançaram a Emissão Postal Comemorativa e o Carimbo Comemorativo do Natal 2025, que celebram o espírito solidário da campanha e reforçam a tradição filatélica da empresa em registrar momentos marcantes da cultura brasileira.

A cerimônia contou com a participação do Papai Noel, de uma representante da Secretaria Municipal de Educação e de uma aluna do CMEI, responsáveis pelas primeiras obliterações. O selo estará disponível em breve na loja online e nas principais agências dos Correios.

Ainda dá tempo de participar da campanha

Em 2025, a Campanha Papai Noel dos Correios chega à 36ª edição como uma das maiores ações solidárias de Natal do país. Até o momento, mais de 224 mil cartinhas já foram adotadas. No entanto, cerca de 100 mil ainda aguardam por um padrinho ou madrinha.

Quem deseja participar pode acessar o Blog do Noel, onde estão disponíveis as instruções para adoção. Também é possível encontrar cartinhas em pontos físicos de Salvador e do interior da Bahia até o dia 19 de dezembro.

Os Correios reforçam o alerta para quem já adotou uma cartinha e ainda não entregou o presente: cada criança escreve apenas uma carta e, sem a entrega, ela ficará sem brinquedo. A doação deve ser feita presencialmente no local indicado no blog, com o presente identificado com os dados da cartinha.