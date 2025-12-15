TRAGÉDIA

Locutor morre em colisão entre moto e caminhonete em estrada da Bahia

Acidente aconteceu na BA-233, entre Serrinha e Biritinga

Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:52

Antônio Carlos Leal dos Santos Crédito: Reprodução

Um locutor identificado como Antônio Carlos Leal dos Santos, de 46 anos, morreu após um grave acidente de trânsito registrado no sábado (13), na BA-233, rodovia que liga os municípios de Serrinha e Biritinga, no interior da Bahia.

De acordo com relatos de testemunhas, a colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete e ocorreu de forma frontal. Com o impacto, a caminhonete chegou a capotar. Antônio Carlos, que conduzia a moto, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias que levaram ao acidente não foram detalhadas.

A Polícia Civil informou que três ocupantes da caminhonete ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Biritinga, onde receberam atendimento médico. Após avaliação, todos foram liberados, já que apresentavam apenas ferimentos leves.

Conhecido na cidade, Antônio Carlos atuava como locutor e divulgador de eventos e comércios locais. Ele também trabalhou na Rádio Comunitária Biritinga FM, que encerrou as atividades há cerca de dois anos.