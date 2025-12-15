Adolescente de 16 anos morre após ser atropelado por micro-ônibus na BA-099

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 12:43
Um adolescente de 16 anos morreu após ser atropelado por um micro-ônibus enquanto andava a cavalo na BA-099, nas imediações da Vila Sauípe, em Mata de São João, na noite desta segunda-feira (15).
A vítima foi identificada como João Paulo Neto da Silva. De acordo com a Polícia Civil, o jovem estava montado no animal quando ocorreu o acidente. O cavalo também morreu no local.
A 2ª Delegacia Territorial de Mata de São João investiga as circunstâncias do atropelamento. O motorista do micro-ônibus permaneceu no local, prestou esclarecimentos à polícia e foi liberado.
Guias de perícia e de remoção do corpo foram expedidas. O caso segue sob apuração.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para ter mais detalhes da ocorrência, mas não recebeu retorno.