VIOLÊNCIA

Saiba quem é o primeiro integrante do Baralho Lilás preso na Bahia

Danilo Medeiro dos Santos foi localizado na manhã desta segunda-feira (15)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:21

Integrante do Baralho Lilás preso na Bahia Crédito: Reprodução

Três dias após o lançamento do Baralho Lilás, plataforma que reúne homens procurados por violência cometida contra mulheres, o primeiro foragido foi localizado pela polícia. Trata-se de Danilo Medeiro dos Santos, 30, ocupante da carta dama (Q) do baralho da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).

Danilo é investigado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável. Ele foi localizado no bairro de Nossa Senhora das Grotas, na cidade de Juazeiro, na região norte do estado. Equipes policiais da especializada, juntamente com servidores dos Núcleos de Inteligência (NI) da Deam, da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin) Norte, realizaram a ação.

Baralho Lilás 1 de 6

Danilo foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. Ele é o primeiro investigado integrante do baralho que teve a prisão divulgada pela SSP.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da sociedade no combate à violência contra a mulher e orienta que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

Baralho Lilás

O Baralho Lilás, ferramenta inédita que reúne a identidade dos 16 principais foragidos acusados de violência contra mulheres em Salvador e no interior da Bahia, foi lançado na última sexta-feira (12). Os crimes cometidos pelos suspeitos incluem estupro, violência doméstica e ameaça.