MAIS UMA PRO CALENDÁRIO

Você sabia? Salvador acaba de oficializar nova festa popular dedicada a Exu

Festejo passa a ser celebrado no primeiro final de semana do mês de março

Monique Lobo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:24

Exu ganha festejo no calendário oficial de festas populares de Salvador Crédito: Imagem gerada por Interligência Artificial

Santa Bárbara, Conceição da Praia, Bom Jesus dos Navegantes, Bonfim, Iemanjá... O calendário festivo da capital baiana ganhou mais uma data oficial. Na última quinta-feira (11), a Prefeitura de Salvador sancionou a Lei nº 9.892/2025 que institui oficialmente a Festa de Olojá - Senhor do Mercado.

A celebração passa a ser realizada, anualmente, no primeiro final de semana do mês de março, na Feira de São Joaquim. O festejo é dedicado a Exu, orixá associado ao comércio, à comunicação e à abertura de caminho.

