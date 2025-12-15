Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você sabia? Salvador acaba de oficializar nova festa popular dedicada a Exu

Festejo passa a ser celebrado no primeiro final de semana do mês de março

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:24

Exu
Exu ganha festejo no calendário oficial de festas populares de Salvador Crédito: Imagem gerada por Interligência Artificial

Santa Bárbara, Conceição da Praia, Bom Jesus dos Navegantes, Bonfim, Iemanjá... O calendário festivo da capital baiana ganhou mais uma data oficial. Na última quinta-feira (11), a Prefeitura de Salvador sancionou a Lei nº 9.892/2025 que institui oficialmente a Festa de Olojá - Senhor do Mercado.

LEIA MAIS 

Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

A celebração passa a ser realizada, anualmente, no primeiro final de semana do mês de março, na Feira de São Joaquim. O festejo é dedicado a Exu, orixá associado ao comércio, à comunicação e à abertura de caminho.

Festas Populares de Salvador

Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho por Marina Silva/CORREIO
Procissão de Nossa Senhor da Conceição da Praia por Foto: Andrea Farias/Arquivo CORREIO
Afoxé para Santa Luzia por Marina Silva
Celebração de Bom Jesus dos Navegantes 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Lavagem do Bonfim neste ano reuniu mais de um milhão de pessoas por Wuiga Rubini/GOVBA
Procissão em celebração a São Lázaro reúne fiéis debilitados em busca de cura por Larissa Almeida/CORREIO
Iemanjá 2025 por Arisson Marinho/ Correio
Lavagem de Itapuã: confira ordem dos desfiles e mudanças no trânsito por Bruno Concha/Secom PMS
Festival Virada Salvador por Lucas Moura / Secom PMS
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
undefined por Gilberto Barbosa/CORREIO
undefined por Gilberto Barbosa/CORREIO
Barra lotada durante o Furdunço  por Marina Silva/CORREIO
1 de 13
Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho por Marina Silva/CORREIO

“A Festa de Olojá é uma expressão viva da nossa cultura, da força do povo feirante e da presença de Exu como senhor dos mercados, dos caminhos e das trocas. Ao incluí-la no calendário oficial, Salvador valoriza sua identidade afro-baiana, fortalece a cultura popular e promove respeito às religiões de matriz africana”, afirmou o vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), autor do projeto.

Leia mais

Imagem - Mais de 200 botijões de gás são apreendidos em depósitos clandestinos na Bahia

Mais de 200 botijões de gás são apreendidos em depósitos clandestinos na Bahia

Imagem - Saiba quem é o primeiro integrante do Baralho Lilás preso na Bahia

Saiba quem é o primeiro integrante do Baralho Lilás preso na Bahia

Imagem - Quatro pessoas são detidas dentro da antiga sede dos Correios na Pituba

Quatro pessoas são detidas dentro da antiga sede dos Correios na Pituba

Tags:

Salvador Festa Orixás Festas Populares

Mais recentes

Imagem - Trabalhador recebe indenização de R$ 2 mil após se chamado de 'burro' e 'doido' por chefe

Trabalhador recebe indenização de R$ 2 mil após se chamado de 'burro' e 'doido' por chefe
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas em torneio ilegal de canto de pássaros

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas em torneio ilegal de canto de pássaros
Imagem - Mais de 200 botijões de gás são apreendidos em depósitos clandestinos na Bahia

Mais de 200 botijões de gás são apreendidos em depósitos clandestinos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - ‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM
01

‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM

Imagem - Tarot aponta segunda-feira (15) decisiva que redefine caminhos dos signos
02

Tarot aponta segunda-feira (15) decisiva que redefine caminhos dos signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’