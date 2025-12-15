Você sabia? Salvador acaba de oficializar nova festa popular dedicada a Exu

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:24
Santa Bárbara, Conceição da Praia, Bom Jesus dos Navegantes, Bonfim, Iemanjá... O calendário festivo da capital baiana ganhou mais uma data oficial. Na última quinta-feira (11), a Prefeitura de Salvador sancionou a Lei nº 9.892/2025 que institui oficialmente a Festa de Olojá - Senhor do Mercado.
A celebração passa a ser realizada, anualmente, no primeiro final de semana do mês de março, na Feira de São Joaquim. O festejo é dedicado a Exu, orixá associado ao comércio, à comunicação e à abertura de caminho.
“A Festa de Olojá é uma expressão viva da nossa cultura, da força do povo feirante e da presença de Exu como senhor dos mercados, dos caminhos e das trocas. Ao incluí-la no calendário oficial, Salvador valoriza sua identidade afro-baiana, fortalece a cultura popular e promove respeito às religiões de matriz africana”, afirmou o vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), autor do projeto.