Mais de 200 botijões de gás são apreendidos em depósitos clandestinos na Bahia

Armazenamento inadequado ocorria em áreas habitadas e de grande circulação de pessoas, segundo a polícia

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16:18

Uma operação da Polícia Civil apreendeu 204 botijões de gás na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, nesta segunda-feira (15). Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis situados na zona oeste do município, dentro de imóveis que funcionavam como depósitos clandestinos, oferecendo risco à população.

As equipes policiais chegaram aos locais após o recebimento de denúncias anônimas sobre a venda irregular de botijões de gás. Durante as diligências, os investigadores constataram que o material inflamável era estocado e comercializado em estabelecimentos de outros ramos e em residências comuns, sem a devida autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e em desconformidade com as normas de segurança.

O armazenamento inadequado ocorria em áreas habitadas e de grande circulação de pessoas. A prática configura crime contra a ordem econômica, com pena de detenção de um a cinco anos, conforme divulgado pela polícia.

Quatro homens foram conduzidos à unidade policial, ouvidos e liberados. Eles foram indiciados e responderão a inquérito policial. O material recolhido foi encaminhado para um revendedor autorizado, que abrigará os botijões até decisão judicial.